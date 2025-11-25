Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший защитник ПСЖ прокомментировал игру Забарного
Франция
25 ноября 2025, 03:19 | Обновлено 25 ноября 2025, 03:20
Бывший защитник ПСЖ прокомментировал игру Забарного

Песли поделился мнениями об игре обороны парижан

Бывший защитник ПСЖ прокомментировал игру Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший защитник «ПСЖ» и ряда других французских клубов, а ныне футбольный эксперт Грегори Песли поделился мнениями об игре обороны парижан и украинского защитника команды Ильи Забарного в сезоне 2025/26.

«Да, защита играет менее эффективно, и это объясняется различными факторами. Есть новые игроки, которых нужно интегрировать, а также разный уровень физической готовности футболистов, что делает командную игру менее слаженной и затрудняет адаптацию Шевалье и Забарного.

Защита, как и вся команда, должна вернуть физическую сбалансированность. В прошлом сезоне четверо защитников выглядели блестяще, потому что полузащита работала на высшем уровне. Когда тебе остается только «подбирать крошки», ведь впереди работают как сумасшедшие, все значительно легче.

Нельзя быть полностью довольным их игрой. Шевалье – качественный вратарь, но его сложные передачи не должны становиться бременем для защитников.

Что касается Забарного, он должен научиться защищаться иначе, чем в АПЛ. Даже если возникают вопросы, ему нужно дать время», – сказал Песли.

В сезоне 2025/26 украинский центральный защитник «ПСЖ» Илья Забарный сыграл за клуб 15 матчей и забил 1 гол.

По теме:
Барселона сохранила своего универсала: игрок отверг предложение ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Будет ли трансфер? В ПСЖ определились с будущим Забарного
Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) Люка Шевалье
Михаил Олексиенко Источник: Le Parisien
