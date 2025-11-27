Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Футбол
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ПСЖ – Тоттенхэм – 5:3. Кто оформил хет-трик в безумном матче? Видео голов
Лига Чемпионов
ПСЖ
26.11.2025 22:00 – FT 5 : 3
Тоттенхэм
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 00:17 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:35
585
0

ПСЖ – Тоттенхэм – 5:3. Кто оформил хет-трик в безумном матче? Видео голов

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника в зрелищном противостоянии

27 ноября 2025, 00:17 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:35
585
0
ПСЖ – Тоттенхэм – 5:3. Кто оформил хет-трик в безумном матче? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм».

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника в зрелищном противостоянии со счетом 5:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ набрал 12 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Украинский защитник парижской команды Илья Забарный вышел на поле на последних минутах встречи.

В активе «шпор» осталось восемь очков, английская команда занимает 16-е место.

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 5:3

Голы: Витинтья, 45, 53, 76, (пен), Руис, 59, Пачо, 65 – Ришарлисон, 35, Коло Муани, 50, 72

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Ришарлисон, 35 мин

ГОЛ, 1:1! Витинья, 45 мин

ГОЛ, 1:2! Коло Муани, 50 мин

ГОЛ, 2:2! Витинья, 55 мин

ГОЛ, 3:2! Руис, 59 мин

ГОЛ, 4:2! Пачо, 65 мин

ГОЛ, 4:3! Коло Муани, 72 мин

ГОЛ, 5:3! Витинья, 76 мин (пен)

События матча

90’ +3
Лукас-Франсуа Эрнандес (ПСЖ) получает красную карточку.
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Тоттенхэм).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Вильям Пачо (ПСЖ).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (ПСЖ), асcист Жоау Невеш.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ), асcист Хвича Кварацхелия.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Тоттенхэм).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ), асcист Кантен Нджанту.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Рандал Коло-Муани.
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
