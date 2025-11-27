В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм».

Подопечные Луиса Энрике одолели соперника в зрелищном противостоянии со счетом 5:3.

ПСЖ набрал 12 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Украинский защитник парижской команды Илья Забарный вышел на поле на последних минутах встречи.

В активе «шпор» осталось восемь очков, английская команда занимает 16-е место.

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 5:3

Голы: Витинтья, 45, 53, 76, (пен), Руис, 59, Пачо, 65 – Ришарлисон, 35, Коло Муани, 50, 72

Видео голов:

ГОЛ, 0:1! Ришарлисон, 35 мин

ГОЛ, 1:1! Витинья, 45 мин

ГОЛ, 1:2! Коло Муани, 50 мин

ГОЛ, 2:2! Витинья, 55 мин

ГОЛ, 3:2! Руис, 59 мин

ГОЛ, 4:2! Пачо, 65 мин

ГОЛ, 4:3! Коло Муани, 72 мин

ГОЛ, 5:3! Витинья, 76 мин (пен)