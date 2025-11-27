Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену
Лига Чемпионов
ПСЖ
26.11.2025 22:00 – FT 5 : 3
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 00:01 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:30
1045
3

Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену

Хет-трик Витиньи помог парижской команде одержать победу в матче пятого тура

27 ноября 2025, 00:01 | Обновлено 27 ноября 2025, 00:30
1045
3 Comments
Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм». Подопечные Луиса Энрике одолели соперника в зрелищном противостоянии со счетом 5:3.

Счет открыли гости на 35-й минуте, после того как Коло Муани отдал передачу головой на Ришарлисона, а тот хладнокровно пробил мимо вратаря.

Еще до перерыва ПСЖ сумел огорчить Гульельмо Викарио – португальский полузащитник Витинья нанес мощный удар из-за пределов штрафной и мяч, отлетев от штанги, оказался в воротах.

В начале второй половине игры соперники снова обменялись голами, но на этот раз им понадобилось около трех минут. Коло Мауни к ассисту добавил результативный удар, однако ПСЖ ответил забитым мячом Витиньи, который оформил дубль.

После этого подопечные Энрике продолжили голевую перестрелку и отправили в ворота «Тоттенхэма» еще два мяча (Фабиан Руис и Вильян Пачо), однако гол Коло Муани позволи лондонской команде сократить отставание в счете.

Прошло всего четыре минуты и Витинья оформил хет-трик – Ромеро сыграл рукой в собственной штрафной, португалец реализовал пенальти.

5:3. ПСЖ одолел «Тоттенхэм», набрал 12 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Украинский защитник парижской команды Илья Забарный вышел на поле на последних минутах встречи.

В активе «шпор» осталось восемь очков, английская команда занимает 16-е место.

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 5:3

Голы: Витинтья, 45, 53, 76, (пен), Руис, 59, Пачо, 65 – Ришарлисон, 35, Коло Муани, 50, 72

ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш (Лукас-Франсуа Эрнандес, 46), Маркиньос, Вильям Пачо, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Варрен Заир-Эмри, Витор Феррейра (Илья Забарный, 90+4), Хвича Кварацхелия (Усман Дембеле, 79), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 56), Кантен Нджанту (Гонсалу Рамуш, 79)

Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Педро Порро, Арчи Грей (Жоау Пальинья, 76), Кристиан Ромеро, Джед Спенс (Дестини Удоджи, 84), Микки ван де Вен, Родриго Бентанкур, Папе Сарр (Вильсон Одобер, 84), Лукас Бергвалль (Мохаммед Кудус, 76), Рандал Коло Муани (Хави Симонс, 84), Ришарлисон

Удаление: Лукас-Франсуа Эрнандес (90+3)

Фотогалерея:

По теме:
Спортинг уничтожил на домашнем поле Брюгге в Лиге чемпионов
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию
Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм Тоттенхэм Илья Забарный Витинья (ПСЖ) Ришарлисон Рандаль Коло Муани Вильян Пачо Фабиан Руис
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Футбол | 26 ноября 2025, 06:55 6
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 
Известны имена двух тренеров, которых рассматривает Динамо 

В клубе идут разговоры о Вернидубе и Костюке

Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Бокс | 26 ноября 2025, 00:52 0
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом

Скорее всего, им станет Итаума

Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Футбол | 26.11.2025, 19:59
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26.11.2025, 05:02
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2025, 00:22
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Захист ПСЖ без Забарного - просто топ )) З "великим" Маркіньосом і "неймовірним"  Пачо (ну, цей хоч втуди забив).
Що цього разу скажуть французькі іксперди і Дмитро Олійник?
Ответить
+7
ViAn
Якби Ілля зіграв так, як сьогодні Маркіньос, то це була б жахлива критика. Але добре, що у ПСЖ є Вітінья. Він всіх врятував.
Ответить
+6
Sergey Mihailovich
Кто знает, может, если б и не Илюха в концовке, то может и отскочили бы Шпоры...))) мало ли...
Ответить
+1
Популярные новости
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
26.11.2025, 10:14 1
Футбол
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 19
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
25.11.2025, 06:23 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем