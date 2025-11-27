Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену

В среду, 26 ноября, состоялся матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм». Подопечные Луиса Энрике одолели соперника в зрелищном противостоянии со счетом 5:3.

Счет открыли гости на 35-й минуте, после того как Коло Муани отдал передачу головой на Ришарлисона, а тот хладнокровно пробил мимо вратаря.

Еще до перерыва ПСЖ сумел огорчить Гульельмо Викарио – португальский полузащитник Витинья нанес мощный удар из-за пределов штрафной и мяч, отлетев от штанги, оказался в воротах.

В начале второй половине игры соперники снова обменялись голами, но на этот раз им понадобилось около трех минут. Коло Мауни к ассисту добавил результативный удар, однако ПСЖ ответил забитым мячом Витиньи, который оформил дубль.

После этого подопечные Энрике продолжили голевую перестрелку и отправили в ворота «Тоттенхэма» еще два мяча (Фабиан Руис и Вильян Пачо), однако гол Коло Муани позволи лондонской команде сократить отставание в счете.

Прошло всего четыре минуты и Витинья оформил хет-трик – Ромеро сыграл рукой в собственной штрафной, португалец реализовал пенальти.

5:3. ПСЖ одолел «Тоттенхэм», набрал 12 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Украинский защитник парижской команды Илья Забарный вышел на поле на последних минутах встречи.

В активе «шпор» осталось восемь очков, английская команда занимает 16-е место.

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

ПСЖ (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 5:3

Голы: Витинтья, 45, 53, 76, (пен), Руис, 59, Пачо, 65 – Ришарлисон, 35, Коло Муани, 50, 72

ПСЖ: Люка Шевалье, Нуну Мендеш (Лукас-Франсуа Эрнандес, 46), Маркиньос, Вильям Пачо, Фабиан Руис, Жоау Невеш, Варрен Заир-Эмри, Витор Феррейра (Илья Забарный, 90+4), Хвича Кварацхелия (Усман Дембеле, 79), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 56), Кантен Нджанту (Гонсалу Рамуш, 79)

Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Педро Порро, Арчи Грей (Жоау Пальинья, 76), Кристиан Ромеро, Джед Спенс (Дестини Удоджи, 84), Микки ван де Вен, Родриго Бентанкур, Папе Сарр (Вильсон Одобер, 84), Лукас Бергвалль (Мохаммед Кудус, 76), Рандал Коло Муани (Хави Симонс, 84), Ришарлисон

Удаление: Лукас-Франсуа Эрнандес (90+3)

Фотогалерея: