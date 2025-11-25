В среду, 26 ноября, состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

ПСЖ

Действующие чемпионы Европы в очередной раз проводят очень хороший сезон. За 13 игр Лиги 1 команде удалось набрать 30 зачетных пунктов – пока этого достаточно, чтобы занимать 1-е место турнира. Расстояние от ближайшего преследователя, «Марселя», на данный момент составляет 2 балла.

В Лиге чемпионов 2025/26 французы потеряли очки только раз – из-за поражения против «Баварии» в 4-м туре. Также «парижанам» удалось одолеть «Аталанту» (4:0), «Барселону» (2:1) и «Байер» (7:2).

Тоттенхэм

А вот действующие победители Лиги Европы демонстрируют не столь уверенные результаты. За 12 туров Премьер-лиги клубу удалось набрать 18 зачетных пунктов, благодаря которым он занимает 9-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-3 на данный момент составляет всего 4 очка. Из Кубка английской лиги «шпоры» вылетели на стадии 1/8 финала от «Ньюкасла».

В Лиге чемпионов англичане выглядят получше. Им удалось обыграть «Вильярреал» (1:0) и «Копенгаген», а также сыграть вничью с «Монако» и «Буде-Глимт». 8 набранных баллов позволяют команде занимать 10-ю строчку общей таблицы соревнований.

Личные встречи

В официальных играх клубы встречались только раз – произошло это в начале сезона в матче за Суперкубок УЕФА. По ходу игры «шпоры» побеждали со счетом 2:0, однако в конце концов «ПСЖ» смог сравнять и выиграть трофей в серии пенальти.

Интересные факты

«ПСЖ» забил 14 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов – лучший результат среди всех команд.

«Тоттенхэм» сохранил ворота сухими лишь 1 раз в последних 5-х матчах.

«ПСЖ» одержал победу в 6/8 домашних поединках этого сезона.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.