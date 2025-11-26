Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Тоттенхэм. Забарный – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
ПСЖ
26.11.2025 22:00 – 47 1 : 1
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:00
718
0

ПСЖ – Тоттенхэм. Забарный – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пятого тура Лиги чемпионов состоится в среду, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени

26 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:00
718
0
ПСЖ – Тоттенхэм. Забарный – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 26 ноября состоится матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и английский «Тоттенхэм».

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже, стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После четырех туров подопечные Луиса Энрике набрали девять баллов и разместились на седьмом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» занимает 12-е место, имея в своем активе восемь очков.

В предыдущем матче Лиги чемпионов ПСЖ потерпел поражение в противостоянии с немецкой «Баварией» (1:2), а английский клуб разгромил «Копенгаген» из Дании со счетом 4:0.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

ПСЖ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Тоттенхэм
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.39 для ПСЖ и 8.40 для Тоттенхэма. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ), асcист Кантен Нджанту.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Тоттенхэм), асcист Рандал Коло-Муани.
По теме:
За 30 секунд до Салаха. Мбаппе оформил хет-трик и чуть не побил рекорд
Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Арсенал и Бавария обменялись забитыми голами в первом тайме
Лига чемпионов ПСЖ Тоттенхэм смотреть онлайн ПСЖ - Тоттенхэм Илья Забарный
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В шаге от пропасти: что нужно сделать Слоту, чтобы спасти Ливерпуль
Футбол | 26 ноября 2025, 16:10 5
В шаге от пропасти: что нужно сделать Слоту, чтобы спасти Ливерпуль
В шаге от пропасти: что нужно сделать Слоту, чтобы спасти Ливерпуль

Главному тренеру «красных» нужно срочно исправлять ситуацию

Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26 ноября 2025, 08:24 3
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26.11.2025, 05:02
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Маркевич сделал прогноз на матч Шемрок Роверс – Шахтер в Лиге конференций
Футбол | 26.11.2025, 22:29
Маркевич сделал прогноз на матч Шемрок Роверс – Шахтер в Лиге конференций
Маркевич сделал прогноз на матч Шемрок Роверс – Шахтер в Лиге конференций
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Футбол | 26.11.2025, 15:59
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 50
Футбол
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
25.11.2025, 03:59
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем