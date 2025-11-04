Луис ЭНРИКЕ: «Это великолепный игрок. Надеюсь, он останется у нас надолго»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопросы журналистов перед матчем против немецкой «Баварии» в Лиге чемпионов, который состоится 4 ноября в 22:00 по киевскому времени.

– Витинья сказал, что в этом матче сойдутся две лучшие команды Европы. Результат покажет, кто окажется победителем?

– Чтобы узнать, кто лучшая команда в мире или в Европе, нужно дождаться конца сезона, посмотреть, сколько трофеев эта команда выиграет. Сейчас очевидно, что они очень сильны. Они выиграли последние 15 матчей. Мы знаем, как это сложно, но мы готовы побеждать.

– Матч на Клубном чемпионате мира в июле был напряжённым. Что потребуется, чтобы доминировать в игре на этот раз?

– Будут ситуации, похожие на те, что мы видели в США, с той же интенсивностью и теми же игровыми принципами. В этом смысле это интересный и мотивирующий матч для обеих команд.

– Что больше всего поражает в эволюции «Баварии»?

– Если говорить об их результатах, то они просто невероятные. Нам сложно выиграть три-четыре матча подряд, так что 15... Они заслуживают огромного уважения. Но на «Парк де Пренс», учитывая атмосферу, которую создают наши болельщики на каждом матче, мы уверены, что сможем справиться с давлением.

– Вы не любите рисковать формой своих игроков. Пойдёте ли вы на риск с Дембеле?

– Ни один игрок не рискует. Но Усман в хорошей форме: он тренировался две недели и сыграл в последних двух матчах. Он выйдет на поле. Не знаю, надолго ли, но он готов к соревнованиям.

– «Бавария» забивает в среднем по три гола за игру. Как их остановить?

Если говорить только о трёх матчах Лиги чемпионов, то «Бавария» забила на один гол меньше, чем мы. Так что вам действительно стоит спросить их тренера, как они собираются нас остановить. Шутка. Нам нужно будет хорошо сыграть и продолжать совершенствоваться в обороне.

– Какой капитан Маркиньос?

– Игроки выбирают капитана, и им решать этот вопрос. Но когда после финала Лиги чемпионов все игроки хотят чествовать Маркиньоса, это показывает, что нет никаких сомнений в его спортивных способностях и характере: он великолепный человек. Я рад, что он у нас, и надеюсь, что он останется здесь надолго.

– Как бы вы описали этот матч: решающий, критический или важный?

– Каждый матч важен, но наша группа настолько напряжённая и сложная, что нам нужно набрать как можно больше очков и как можно быстрее. Мы сделали это в первых трёх матчах и постараемся продолжать в том же духе.

– Витинья сказал, что исход матча решат детали. Как вы думаете, какие именно?

– Судя по нашей последней встрече, матч будет очень упорным. «Бавария» не изменит свой стиль игры, как и мы, особенно дома. Серьёзных отличий не будет, но всё будет зависеть от мелочей. Победит тот, кто лучше контролирует опасные зоны. «Бавария» и ПСЖ – две команды, которые играют с лёгкостью, жмём на газ; болельщиков ждёт настоящее удовольствие.

– Как можно быть непредсказуемым, если твой противник знает тебя очень хорошо?

– Мы должны постоянно меняться. Цель одна и та же, но достигать её нужно по-разному. Именно поэтому мы говорим о важности деталей. Это внимание к деталям сопровождает нас на протяжении всего года. В этом смысле я уверен. Мы должны всегда стремиться к совершенствованию, потому что это необходимое условие для достижения цели. Но я доволен тем, что вижу, и тем, как мы совершенствуемся.

– Что вам нравится в Сенни Маюлу?

– Он очень важный игрок для нас благодаря своим физическим и техническим данным, а также умению играть на разных позициях. Как тренер, я получаю от него различные варианты замен во время матчей. Я доволен тем, что вижу от него, как и от других игроков академии.