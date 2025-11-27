Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов

26 ноября в Пирее состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между «Олимпиакосом» и «Реалом». Матч на стадионе «Караискакис» завершился победой мадридцев со счетом 4:3.

Андрей Лунин вышел в стартовом составе гостей, тогда как Роман Яремчук попал в заявку, но возможности выйти на поле не получил.

По завершении встречи авторитетный статистический портал SofaScore оценил игру Лунина в 6,8 баллов.

Максимально возможную оценку за этот матч получил Килиан Мбаппе, которому удалось отгрузить в ворота хозяев четыре гола.

Оценки матча Олимпиакос – Реал