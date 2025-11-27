Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Испания
27 ноября 2025, 00:22 |
529
1

Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов

Украинец пропустил трижды от «Олимпиакоса»

27 ноября 2025, 00:22 |
529
1 Comments
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

26 ноября в Пирее состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между «Олимпиакосом» и «Реалом». Матч на стадионе «Караискакис» завершился победой мадридцев со счетом 4:3.

Андрей Лунин вышел в стартовом составе гостей, тогда как Роман Яремчук попал в заявку, но возможности выйти на поле не получил.

По завершении встречи авторитетный статистический портал SofaScore оценил игру Лунина в 6,8 баллов.

Максимально возможную оценку за этот матч получил Килиан Мбаппе, которому удалось отгрузить в ворота хозяев четыре гола.

Оценки матча Олимпиакос – Реал

По теме:
Спортинг уничтожил на домашнем поле Брюгге в Лиге чемпионов
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Лидер в ЛЧ теперь единоличный. Арсенал уверенно обыграл Баварию
SofaScore Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Роман Яремчук Андрей Лунин Лига чемпионов оценки Килиан Мбаппе
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26 ноября 2025, 08:24 3
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов

Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов
Футбол | 26 ноября 2025, 23:53 5
Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов
Четыре гола на Энфилде. ПСВ шокировал Ливепуль в Лиге чемпионов

Подопечные Арне Слота уступили со счетом 1:4 на домашней арене в матче пятого тура

Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену
Футбол | 27.11.2025, 00:01
Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену
Восемь голов в Париже. ПСЖ перестрелял Тоттенхэм, Забарный вышел на замену
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26.11.2025, 05:02
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Футбол | 26.11.2025, 15:59
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
А що хотіти? Людина грає раз на півроку
Ответить
0
Популярные новости
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 3
Футзал
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 4
Футбол
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
26.11.2025, 11:55 17
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
Энтони ДЖОШУА: «То, чего достиг Усик, это заслуга не только его, но и...»
26.11.2025, 05:07
Бокс
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем