Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Украинец пропустил трижды от «Олимпиакоса»
26 ноября в Пирее состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между «Олимпиакосом» и «Реалом». Матч на стадионе «Караискакис» завершился победой мадридцев со счетом 4:3.
Андрей Лунин вышел в стартовом составе гостей, тогда как Роман Яремчук попал в заявку, но возможности выйти на поле не получил.
По завершении встречи авторитетный статистический портал SofaScore оценил игру Лунина в 6,8 баллов.
Максимально возможную оценку за этот матч получил Килиан Мбаппе, которому удалось отгрузить в ворота хозяев четыре гола.
Оценки матча Олимпиакос – Реал
