Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Страсбург
27.11.2025 22:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз
27 ноября 2025, 10:25
Страсбург – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Матч начнется 27 ноября в 22:00 по Киеву

Страсбург – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК Страсбург

В четверг, 27 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги конференций между «Страсбургом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Страсбург

Французская команда пока проводит довольно неплохой сезон. За 13 туров Лиги 1 ей удалось набрать 22 зачетных пункта, которые пока позволяют занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От зоны Лиги чемпионов «Страсбург» отстает всего на 1 балл, а вот от лидера «ПСЖ» на 8 очков.

В Лиге конференций французы тоже достаточно стабильны. Им уже удалось одолеть «Слован» и «Хеккен», а также сыграть вничью с «Ягеллонией». 7 зачетных пунктов позволяют находиться на 7 позиции турнирной таблицы.

Кристал Пэлас

В последнее время орлам удается показывать замечательную игру и даже конкурировать за трофеи (команда является действующим обладателем Кубка и Суперкубка Англии). После 12 туров АПЛ на ее счету уже есть 20 очков, позволяющих занимать 5 место турнирной таблицы. От топ-2 расстояние составляет 3 очка, но вот «Арсеналу» с 1-й строчки уже удалось оторваться на 9 баллов. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до 1/4 финала, где скоро встретятся с «Арсеналом».

Сезон Лиги конференций проходит для англичан тоже неплохо. Клуб переиграл «Динамо Киев» и «АЗ Алкмаар», однако неожиданно потерпел поражение от «АЭКа Ларнака». 6 баллов позволяют коллективу находиться на 9-й строчке таблицы.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались в очных официальных играх.

Интересные факты

  • В 8 домашних поединках этого сезона «Страсбург» проиграл всего 1 раз.
  • «Кристалл Пэлас» пропустил 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Кристал Пэлас» в последних 5-х играх одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью. За этот отрезок команда пропустила всего 1 гол.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.9.

Прогноз Sport.ua
Страсбург
27 ноября 2025 -
22:00
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас Страсбург прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
