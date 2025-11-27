В четверг, 27 ноября состоится поединок 4-го тура основного этапа Лиги конференций между «Страсбургом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Страсбург

Французская команда пока проводит довольно неплохой сезон. За 13 туров Лиги 1 ей удалось набрать 22 зачетных пункта, которые пока позволяют занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От зоны Лиги чемпионов «Страсбург» отстает всего на 1 балл, а вот от лидера «ПСЖ» на 8 очков.

В Лиге конференций французы тоже достаточно стабильны. Им уже удалось одолеть «Слован» и «Хеккен», а также сыграть вничью с «Ягеллонией». 7 зачетных пунктов позволяют находиться на 7 позиции турнирной таблицы.

Кристал Пэлас

В последнее время орлам удается показывать замечательную игру и даже конкурировать за трофеи (команда является действующим обладателем Кубка и Суперкубка Англии). После 12 туров АПЛ на ее счету уже есть 20 очков, позволяющих занимать 5 место турнирной таблицы. От топ-2 расстояние составляет 3 очка, но вот «Арсеналу» с 1-й строчки уже удалось оторваться на 9 баллов. В Кубке английской лиги лондонцы дошли до 1/4 финала, где скоро встретятся с «Арсеналом».

Сезон Лиги конференций проходит для англичан тоже неплохо. Клуб переиграл «Динамо Киев» и «АЗ Алкмаар», однако неожиданно потерпел поражение от «АЭКа Ларнака». 6 баллов позволяют коллективу находиться на 9-й строчке таблицы.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не встречались в очных официальных играх.

Интересные факты

В 8 домашних поединках этого сезона «Страсбург» проиграл всего 1 раз.

«Кристалл Пэлас» пропустил 9 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Кристал Пэлас» в последних 5-х играх одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью. За этот отрезок команда пропустила всего 1 гол.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.9.