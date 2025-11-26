Гарри КЕЙН: «Переход в Баварию – одно из лучших решений в моей жизни»
Игрок всем доволен в Германии
Нападающий Гарри Кейн, который до перехода в Баварию из Тоттенхэма всю карьеру провел в лондонской команде и АПЛ, доволен, что решился сменить чемпионат.
«Переход в Баварию – одно из лучших решений в жизни. Мне было важно попробовать себя в новой команде, в новой культуре и другом чемпионате. Я считаю, что это был правильный шаг, который позволил мне стать лучше как форвард».
«Так что я открыт к тому, чтобы остаться в Мюнхене на длительный срок. У меня еще 18 месяцев по контракту, я счастлив тут», – сказал Кейн.
В нынешнем сезоне Кейн забил 24 гола в 18 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб не планирует усиления вратарской линии
Поединок состоится 26 ноября и начнется в 22:00 по Киеву