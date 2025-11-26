26.11.2025 19:45 - : -
Лига чемпионов26 ноября 2025, 15:51 |
44
0
Копенгаген – Кайрат, Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей пятого тура Лиги чемпионов 26 ноября в 19:45 по Киеву
26 ноября пройдут матчи пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.
В 19:45 по Киеву начнутся два поединка: Копенгаген (Дания) – Кайрат Алматы (Казахстан), Пафос (Кипр) – Монако (Франция).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Копенгаген и Кайрат за четыре тура набрали по одному очку. В активе у Пафоса и Монако по пять пунктов.
Видеотрансляции матчей будут доступны на MEGOGO.
Копенгаген – Кайрат. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
