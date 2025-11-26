Копенгаген – Кайрат, Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 ноября пройдут матчи пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.

В 19:45 по Киеву начнутся два поединка: Копенгаген (Дания) – Кайрат Алматы (Казахстан), Пафос (Кипр) – Монако (Франция).

Копенгаген и Кайрат за четыре тура набрали по одному очку. В активе у Пафоса и Монако по пять пунктов.

