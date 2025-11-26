Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Кайрат, Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Копенгаген
26.11.2025 19:45 - : -
Кайрат
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 15:51 |
44
0

Копенгаген – Кайрат, Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей пятого тура Лиги чемпионов 26 ноября в 19:45 по Киеву

26 ноября 2025, 15:51 |
44
0
Копенгаген – Кайрат, Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября пройдут матчи пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.

В 19:45 по Киеву начнутся два поединка: Копенгаген (Дания) – Кайрат Алматы (Казахстан), Пафос (Кипр) – Монако (Франция).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Копенгаген и Кайрат за четыре тура набрали по одному очку. В активе у Пафоса и Монако по пять пунктов.

Видеотрансляции матчей будут доступны на MEGOGO.

Копенгаген – Кайрат. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пафос – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
СПАЛЛЕТТИ: «В Норвегии снег и холодно? Я пять лет провел в россии»
Айнтрахт Франкфурт – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Диего Симеоне: «У них невероятный состав»
Лига чемпионов смотреть онлайн Копенгаген Кайрат Алматы Пафос Монако
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25 ноября 2025, 15:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Футбол | 25 ноября 2025, 16:59 9
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина
Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина

Клуб не потянет зарплату Гуцуляка

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26.11.2025, 10:14
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Склоним головы. Вице-президент ФШУ погиб при загадочных обстоятельствах
Война | 26.11.2025, 09:00
Склоним головы. Вице-президент ФШУ погиб при загадочных обстоятельствах
Склоним головы. Вице-президент ФШУ погиб при загадочных обстоятельствах
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Футбол | 26.11.2025, 14:04
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Ювентус оказался заблокированным в Норвегии после победы над Буде-Глимт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
24.11.2025, 23:55
Авто/мото
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 18
Футбол
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
26.11.2025, 06:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем