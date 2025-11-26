Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Копенгаген – Кайрат – 3:2. Интрига до последних секунд. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Копенгаген
26.11.2025 19:45 – FT 3 : 2
Кайрат
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 23:14 | Обновлено 26 ноября 2025, 23:16
Копенгаген – Кайрат – 3:2. Интрига до последних секунд. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились «Копенгаген» из Дании и «Кайрат» из Казахстана.

Местом проведения встречи стал стадион «Паркен» в Копенгагене.

Команды устроили настоящую голевую феерию, победителем которой стали хозяева.

«Копенгаген» сначала забил три мяча в ворота соперника, но затем чуть не упустил преимущество. Хозяевам повезло, что «Кайрат» смог отличиться всего дважды – 3:2 в пользу «Копенгагена».

Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября

«Копенгаген» – «Кайрат» – 3:2

Голы: Дадсон, 26, Ларссон, 59, Роберт, 73 – Сатпаев, 81, Байбек, 90

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Олжас Байбек (Кайрат), асcист Георгий Зария.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Дастан Сатпаев (Кайрат).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт (Копенгаген).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Джордан Ларссон (Копенгаген).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дадасон (Копенгаген).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
