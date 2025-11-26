Копенгаген – Кайрат – 3:2. Интрига до последних секунд. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились «Копенгаген» из Дании и «Кайрат» из Казахстана.
Местом проведения встречи стал стадион «Паркен» в Копенгагене.
Команды устроили настоящую голевую феерию, победителем которой стали хозяева.
«Копенгаген» сначала забил три мяча в ворота соперника, но затем чуть не упустил преимущество. Хозяевам повезло, что «Кайрат» смог отличиться всего дважды – 3:2 в пользу «Копенгагена».
Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября
«Копенгаген» – «Кайрат» – 3:2
Голы: Дадсон, 26, Ларссон, 59, Роберт, 73 – Сатпаев, 81, Байбек, 90
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский тренер оценил уровень Николая Шапаренко, Владимира Бражко и Тараса Михавко
Клуб не планирует усиления вратарской линии
столько не каждый раз зениты-шахтёры брали, короли юго-востока