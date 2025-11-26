26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились «Копенгаген» из Дании и «Кайрат» из Казахстана.

Местом проведения встречи стал стадион «Паркен» в Копенгагене.

Команды устроили настоящую голевую феерию, победителем которой стали хозяева.

«Копенгаген» сначала забил три мяча в ворота соперника, но затем чуть не упустил преимущество. Хозяевам повезло, что «Кайрат» смог отличиться всего дважды – 3:2 в пользу «Копенгагена».

Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября

«Копенгаген» – «Кайрат» – 3:2

Голы: Дадсон, 26, Ларссон, 59, Роберт, 73 – Сатпаев, 81, Байбек, 90

