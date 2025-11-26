Первые среди итальянцев. Ювентус установил невероятное достижение в ЛЧ

25 ноября «Ювентус» победил в выездном матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов норвежский «Буде-Глимт» со счетом 3:2.

На голы Бломберга и Фета в составе хозяев туринцы ответили взятиями ворот от Опенды, Маккенни и Давида, который принес «бьянконери» победу на 90+1 минуте.

Второй гол «Ювентуса» в этой игре стал для него 500-м в истории выступлений клуба в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов. «Юве» стал первой итальянской командой в истории, которой удалось пересечь эту отметку.

После пяти сыгранных матчей туринцы занимают 2-е место в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов, имея в активе 6 очков.

Следующий матч в этом турнире «Ювентус» проведет 10 декабря в 22:00, когда дома встретится с кипрским «Пафосом».