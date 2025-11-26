26 ноября на Альфамега (Лимассол) пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Пафос встретится с Монако. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Пафос

Команда одна из самых молодых вообще, и уж тем более в разрезе еврокубков такого уровня. Только в прошлом году был первый юбилей, десятилетие с момента создания. Его отметили завоеванием первого титула, кубка Кипра. И дальше только развивали успехи, в следующем сезоне став чемпионом страны при неплохом продвижении хотя бы в Лиге конференций. Да и сейчас удается вполне достаточно уверенно претендовать на защиту первого места, хотя пока что конкурентов достаточно.

Это при том, что для Карседо с его подопечными безусловным приоритетом стала дебютная Лига чемпионов. Ладно пройти в квалификации опытных, но не топовых сейчас противников - Маккаби (Тель-Авив), киевское Динамо и даже Црвену Звезду. Но и в основном раунде брали очки, с Олимпиакосом и Кайратом, несмотря на то, что играли меньшинстве. И только с Баварией была неудача, и довольно болезненная, хотя и Нойеру забили, уступив 5:1. Зато в крайнем туре была полновесная сенсация: за счет единственного гола Люккассена победили Вильярреал.

Монако

Клуб два предыдущих сезона провел под руководством Хюттера. И ведь у Ади хорошо получилось. Сначала он и вовсе сделал подопечных вице-чемпионом, да и весной закончили третьими в Лиге 1. Но сейчас австриец быстро рассорился с руководством, и в итоге ушел, на фоне еще и осечек в новом розыгрыше. Но его преемник, Поконьоли, сделал только хуже. Достаточно сказать, что все три крайних тура приносили только поражения.

Но при этом в Лиге чемпионов как раз получилось прибавить. Стартовав с поражения Юниону (но там нужно помнить, как тяжело добирались французы), потом команда оформила ничьи с Манчестер Сити и Тоттенхэмом. А в крайнем туре победили 1:0 Буде/Глимт.

Статистика личных встреч

Это, конечно же, первая игра между клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом французов. Но с учетом того, что показывают клубы, можно ставить на хозяев с форой +1 гол (коэффициент - 1,83).