Пафос – Монако – 2:2. Сенсационный камбэк киприотов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
26 ноября прошёл матч 5-го тура Лиги чемпионов между клубами «Пафос» (Кипр) и «Монако» (Франция).
Команды встретились на арене «Alphamega Stadium» в городе Лимассол.
Гости дважды в ходе матча выходили вперёд, однако удержать положительный результат им не удалось – 2:2.
Автором первого гола за «Пафос» стал возрастной бразилец Давид Луис, который вернулся в Европу в свои 38 лет.
Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября
«Пафос» – «Монако» – 2:2
Голы: Луис, 18, Салису, 88 (автогол) – Минамино, 5, Балогун, 26
Видео голов и обзор матча:
События матча
