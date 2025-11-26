26 ноября прошёл матч 5-го тура Лиги чемпионов между клубами «Пафос» (Кипр) и «Монако» (Франция).

Команды встретились на арене «Alphamega Stadium» в городе Лимассол.

Гости дважды в ходе матча выходили вперёд, однако удержать положительный результат им не удалось – 2:2.

Автором первого гола за «Пафос» стал возрастной бразилец Давид Луис, который вернулся в Европу в свои 38 лет.

Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября

«Пафос» – «Монако» – 2:2

Голы: Луис, 18, Салису, 88 (автогол) – Минамино, 5, Балогун, 26

Видео голов и обзор матча: