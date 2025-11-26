Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пафос – Монако – 2:2. Сенсационный камбэк киприотов. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Пафос
26.11.2025 19:45 – FT 2 : 2
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 22:52 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:56
73
0

Пафос – Монако – 2:2. Сенсационный камбэк киприотов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

26 ноября 2025, 22:52 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:56
73
0
Пафос – Монако – 2:2. Сенсационный камбэк киприотов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября прошёл матч 5-го тура Лиги чемпионов между клубами «Пафос» (Кипр) и «Монако» (Франция).

Команды встретились на арене «Alphamega Stadium» в городе Лимассол.

Гости дважды в ходе матча выходили вперёд, однако удержать положительный результат им не удалось – 2:2.

Автором первого гола за «Пафос» стал возрастной бразилец Давид Луис, который вернулся в Европу в свои 38 лет.

Лига чемпионов, 5-й тур, 26 ноября

«Пафос» – «Монако» – 2:2

Голы: Луис, 18, Салису, 88 (автогол) – Минамино, 5, Балогун, 26

Видео голов и обзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Автогол забил Мохаммед Салису (Монако).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Луис (Пафос), асcист Мислав Оршич.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако), асcист Магнес Аклиуш.
По теме:
За 30 секунд до Салаха. Мбаппе оформил хет-трик и чуть не побил рекорд
Арсенал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Арсенал и Бавария обменялись забитыми голами в первом тайме
Монако Давид Луис Пафос Лига чемпионов видео голов и обзор Такуми Минамино Фоларин Балоган
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26 ноября 2025, 05:02 5
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции

Клуб не планирует усиления вратарской линии

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 26 ноября 2025, 20:41 16
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26.11.2025, 08:24
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Украинский футболист поразил всех своей игрой. Его хотят купить топ-клубы
Футбол | 26.11.2025, 22:47
Украинский футболист поразил всех своей игрой. Его хотят купить топ-клубы
Украинский футболист поразил всех своей игрой. Его хотят купить топ-клубы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
25.11.2025, 08:43 19
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
Пояса супертяжелого веса. Ситуация Усика, кто обязательные претенденты
26.11.2025, 09:30 10
Бокс
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
26.11.2025, 10:14 1
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
26.11.2025, 00:52
Бокс
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем