Вышел на смену. Известна оценка Кащука за матч против Наполи в ЛЧ

25 ноября в пятом туре Лиги чемпионов состоялся матч между итальянским «Наполи» и азербайджанским «Карабахом».

Местом проведения встречи стала арена «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

«Наполи» в день памяти легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны оформил уверенную победу над соперником со счетом 2:0.

По данным статистического портала SofaScore, игроком матча стал польский вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски – восемь сейвов и оценка 8.9.

Украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук начал игру с лавки запасных, однако вышел на замену на 60-й минуте. Продемонстрировать себя полностью украинцу не удалось – оценка 6.6.

Оценки матча «Наполи» – «Карабах» по версии SofaScore.