Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вышел на смену. Известна оценка Кащука за матч против Наполи в ЛЧ
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 00:37 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:39
137
0

Неаполитанский клуб обыграл «Карабах» вместе с Алексеем

Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября в пятом туре Лиги чемпионов состоялся матч между итальянским «Наполи» и азербайджанским «Карабахом».

Местом проведения встречи стала арена «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

«Наполи» в день памяти легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны оформил уверенную победу над соперником со счетом 2:0.

По данным статистического портала SofaScore, игроком матча стал польский вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски – восемь сейвов и оценка 8.9.

Украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук начал игру с лавки запасных, однако вышел на замену на 60-й минуте. Продемонстрировать себя полностью украинцу не удалось – оценка 6.6.

Оценки матча «Наполи» – «Карабах» по версии SofaScore.

По теме:
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов
Наполи Карабах Агдам Алексей Кащук Лига чемпионов оценки SofaScore
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
