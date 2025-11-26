Вышел на смену. Известна оценка Кащука за матч против Наполи в ЛЧ
Неаполитанский клуб обыграл «Карабах» вместе с Алексеем
25 ноября в пятом туре Лиги чемпионов состоялся матч между итальянским «Наполи» и азербайджанским «Карабахом».
Местом проведения встречи стала арена «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
«Наполи» в день памяти легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны оформил уверенную победу над соперником со счетом 2:0.
По данным статистического портала SofaScore, игроком матча стал польский вратарь «Карабаха» Матеуш Кохальски – восемь сейвов и оценка 8.9.
Украинский нападающий «Карабаха» Алексей Кащук начал игру с лавки запасных, однако вышел на замену на 60-й минуте. Продемонстрировать себя полностью украинцу не удалось – оценка 6.6.
Оценки матча «Наполи» – «Карабах» по версии SofaScore.
