Аякс продолжил антирекордную серию поражений в еврокубках

25 ноября «Аякс» потерпел поражение в домашнем матче Лиги чемпионов от «Бенфики» – 0:2.

В этой игре амстердамцы потерпели восьмое поражение подряд в еврокубках и продолжили антирекордную клубную серию.

После пяти сыгранных матчей «Аякс» занимает последнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея 0 набранных очков.

Следующий матч в рамках этого турнира нидерландский клуб проведет 10 декабря против азербайджанского «Карабаха» в Баку.