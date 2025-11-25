Аякс продолжил антирекордную серию поражений в еврокубках
Амстердамцы проигрывают восемь матчей подряд
25 ноября «Аякс» потерпел поражение в домашнем матче Лиги чемпионов от «Бенфики» – 0:2.
В этой игре амстердамцы потерпели восьмое поражение подряд в еврокубках и продолжили антирекордную клубную серию.
После пяти сыгранных матчей «Аякс» занимает последнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея 0 набранных очков.
Следующий матч в рамках этого турнира нидерландский клуб проведет 10 декабря против азербайджанского «Карабаха» в Баку.
Jose Mourinho & Benfica had lost three consecutive games in the Champions League ahead of their clash with Ajax — but the Portuguese side leave Amsterdam with a 2-0 win.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 25, 2025
Ajax's longest-ever losing streak in major European competitions extends to eight games. pic.twitter.com/Kad2PLugZT
