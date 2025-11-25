Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аякс продолжил антирекордную серию поражений в еврокубках
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 22:59 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:52
Аякс продолжил антирекордную серию поражений в еврокубках

Амстердамцы проигрывают восемь матчей подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября «Аякс» потерпел поражение в домашнем матче Лиги чемпионов от «Бенфики» – 0:2.

В этой игре амстердамцы потерпели восьмое поражение подряд в еврокубках и продолжили антирекордную клубную серию.

После пяти сыгранных матчей «Аякс» занимает последнее место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея 0 набранных очков.

Следующий матч в рамках этого турнира нидерландский клуб проведет 10 декабря против азербайджанского «Карабаха» в Баку.

Боруссия Д разгромила Вильярреал, несмотря на два нереализованных пенальти
Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла
Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт
Иван Чирко
