Полузащитник Динамо U‑19: «Это своего рода Лига чемпионов»
Андриан Бекерский – о матче с «Хибернианом» в Юношеской лиге УЕФА
Полузащитник «Динамо» U‑19 Андриан Бекерский поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против «Хиберниана» U‑19.
– Команда провела финальную тренировку перед игрой. В каком настроении команда, на каком этапе готовности?
– Все готовились очень хорошо, готовы дать бой. Мы настроены на победу.
– Команда тренировалась на искусственном газоне, сам матч пройдет на натуральном. Повлияло ли это на подготовку?
– Думаю, это не будет иметь значения. Все в одинаковых условиях. Поле ровное, мяч круглый.
– Насколько отличается уровень Юношеской лиги УЕФА от чемпионата?
– Уровень значительно выше. Это своего рода Лига чемпионов, только среди юношеских команд. Здесь стоят высокие задачи.
– Как проходила адаптация в юношеской команде?
– Старшие ребята, 2006 года рождения, поддерживают младших, так же как и тренеры.
– У тебя скоро день рождения. Уже загадал желание?
– Да, хочу, чтобы мы завтра победили.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой
Украинец владеет тремя из четырех основных титулов