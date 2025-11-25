Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полузащитник Динамо U‑19: «Это своего рода Лига чемпионов»
Молодежные турниры
25 ноября 2025, 21:30
Андриан Бекерский – о матче с «Хибернианом» в Юношеской лиге УЕФА

ФК Динамо Киев. Андриан Бекерский

Полузащитник «Динамо» U‑19 Андриан Бекерский поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против «Хиберниана» U‑19.

– Команда провела финальную тренировку перед игрой. В каком настроении команда, на каком этапе готовности?

– Все готовились очень хорошо, готовы дать бой. Мы настроены на победу.

– Команда тренировалась на искусственном газоне, сам матч пройдет на натуральном. Повлияло ли это на подготовку?

– Думаю, это не будет иметь значения. Все в одинаковых условиях. Поле ровное, мяч круглый.

– Насколько отличается уровень Юношеской лиги УЕФА от чемпионата?

– Уровень значительно выше. Это своего рода Лига чемпионов, только среди юношеских команд. Здесь стоят высокие задачи.

– Как проходила адаптация в юношеской команде?

– Старшие ребята, 2006 года рождения, поддерживают младших, так же как и тренеры.

– У тебя скоро день рождения. Уже загадал желание?

– Да, хочу, чтобы мы завтра победили.

Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА
Иван Чирко Источник: ФК Динамо Киев
