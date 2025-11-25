ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с тремя иностранными специалистами

Директор криворожской футбольной академии «Кривбасс» Мариос Александрис покинул свою должность. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Мариос возглавил Академию осенью 2024 года. Под его руководством воспитанники «Кривбасса» достигли высоких результатов на международном турнире Elite Neon Cup 2025. Впервые в истории ФА «Кривбасс» сразу две «красно-белые» команды в одном сезоне преодолели четвертьфинальный барьер ДЮФЛ и вышли в «Финал Четырех», а U-15 стали серебряными призерами.

Также свои должности покидают руководитель вратарского отдела ФА «Кривбасс» Ефстатиос Лефтакис и руководитель отдела по физической подготовке Георгиос Пантелидис.

«Наши команды побеждали и занимали призовые места на Всеукраинских турнирах, получали вызовы в сборные Украины разных возрастов. Юные футболисты Академии завоевали как командные, так и личные награды.

Под руководством Мариоса укрепилась и вышла на новый уровень связь между нашей Академией и первой командой ФК «Кривбасс». Состоялось немало интересных и мотивирующих встреч с игроками первой команды Клуба. Впервые на базе академии мы провели летний футбольный лагерь FCKK CAMP.

Большая красно-белая семья «Кривбасс» благодарит специалистов из Греции за вклад в развитие нашей Академии и желает успеха в дальнейшей карьере», – сообщила пресс-служба «Кривбасса».

Об уходе Александриса ранее эксклюзивно сообщал сайт Sport.ua.