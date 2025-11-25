Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался с тремя иностранными специалистами
Украина. Премьер лига
Марио Александрис, Ефстатиос Лефтакис и Георгиос Пантелидис покинули «Кривбасс»

ФК Кривбасс Кривой Рог. Мариос Александрис

Директор криворожской футбольной академии «Кривбасс» Мариос Александрис покинул свою должность. Об этом сообщили на официальном сайте команды.

Мариос возглавил Академию осенью 2024 года. Под его руководством воспитанники «Кривбасса» достигли высоких результатов на международном турнире Elite Neon Cup 2025. Впервые в истории ФА «Кривбасс» сразу две «красно-белые» команды в одном сезоне преодолели четвертьфинальный барьер ДЮФЛ и вышли в «Финал Четырех», а U-15 стали серебряными призерами.

Также свои должности покидают руководитель вратарского отдела ФА «Кривбасс» Ефстатиос Лефтакис и руководитель отдела по физической подготовке Георгиос Пантелидис.

«Наши команды побеждали и занимали призовые места на Всеукраинских турнирах, получали вызовы в сборные Украины разных возрастов. Юные футболисты Академии завоевали как командные, так и личные награды.

Под руководством Мариоса укрепилась и вышла на новый уровень связь между нашей Академией и первой командой ФК «Кривбасс». Состоялось немало интересных и мотивирующих встреч с игроками первой команды Клуба. Впервые на базе академии мы провели летний футбольный лагерь FCKK CAMP.

Большая красно-белая семья «Кривбасс» благодарит специалистов из Греции за вклад в развитие нашей Академии и желает успеха в дальнейшей карьере», – сообщила пресс-служба «Кривбасса».

Об уходе Александриса ранее эксклюзивно сообщал сайт Sport.ua.

По теме:
Динамо установило новый антирекорд клуба по итогам 13-го тура УПЛ
ШИЩЕНКО о том, что не стал главным тренером Полесья: «Была обида»
Шищенко рассказал, почему отказался от практики штрафования игроков
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог
Николай Тытюк Источник: ФК Кривбасс
