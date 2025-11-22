Директор академии Кривбасса Александрис уезжает из Украины

Как стало известно Sport.ua, директор Криворожской Футбольной Академии «Кривбасс» грек Мариос Александрис в ближайшее время покинет свой пост и уедет из Украины.

О причинах такого решения не сообщается, на следующей неделе об уходе Александриса должны сообщить официально.

Мариос Александрис работал на должности руководителя академии «Кривбасса» начиная с сентября 2024 года.

Криворожский клуб набрал 20 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. В ближайшем матче, который состоится 23 ноября, «Кривбасс» сыграет на домашней арене против ровенского «Верес».

Игорь ЛЫСЕНКО