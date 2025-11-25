WTA25 ноября 2025, 20:00 |
282
0
Александра Олейникова – Сада Нахимана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе
25 ноября 2025, 20:00 |
282
0
25 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.
В первом раунде украинка сыграет против Сады Нахиманы (Бурунди, WTA 231). Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Александры.
Победительница противостояния во втором круге поборется против Луссианы Перес Аларкон (Перу, WTA 448).
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 ноября 2025, 06:23 78
Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины
Футбол | 24 ноября 2025, 22:25 4
Виталий Миколенко покинет Эвертон
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Теннис | 24.11.2025, 22:39
Футбол | 25.11.2025, 16:59
Комментарии 0
Популярные новости
24.11.2025, 10:29 23
24.11.2025, 03:55 4
24.11.2025, 08:41 3
24.11.2025, 14:23 11
24.11.2025, 07:33
24.11.2025, 07:57
24.11.2025, 05:02 3
24.11.2025, 06:32 1