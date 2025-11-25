Александра Олейникова – Сада Нахимана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 95) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В первом раунде украинка сыграет против Сады Нахиманы (Бурунди, WTA 231). Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Александры.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Луссианы Перес Аларкон (Перу, WTA 448).