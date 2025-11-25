25 ноября на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Наполи встретится с Карабахом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда в 2023-м году уже брала скудетто, но потом был провальный следующий сезон. Именно в тот момент на тренерский пост пришел Конте. И с первой же попытки выиграл Серию А! Сейчас могут и защитить титул, но и проблемы есть. Уже в ноябре вовсю заговорили о том, что Антонио может пойти.

В том числе сказывается и откровенно не лучший старт в Лиге чемпионов. Там еще и сказывается недисциплинированность итальянцев - что с Манчестер Сити на старте, что с ПСВ в октябре были удаления. И в обоих матчах проигрывали, 0:2 англичанам и аж 2:6 в Эйндховене. Зато дома получилось обыграть 2:1 Спортинг Лиссабон, правда, потом, в крайнем туре, ограничились нулевой ничьей с Айнтрахт Франкфурт.

Карабах

Клуб давно уже закрепил за собой статус единоличного и безоговорочного гранда азербайджанского футбола. Хотя во времена коронавируса раз дрогнул фаворит, позволив выйти на первое место однажды Нефтчи. Сейчас тоже пока что нет привычного отрыва от конкурентов, но, во-первых, еще много времени впереди до конца розыгрыша, во-вторых, приоритет сейчас совсем иной!

Летом привычно команда стартовала в отборе Лиге чемпионов. И только второй раз был в квалификации успешен, где выбил не только Шелбурн и Шкендию-79, но и амбициозный Ференцварош. Более того, уже в основном раунде команда начала с побед над Бенфикой и Копенгагеном, а после 1:3 с загнанным в угол неудачами Атлетиком подопечные Гурбана Гурбанова снова удивили, закончив 2:2 в Баку с Челси.

Статистика личных встреч

Это первый очный поединок между данными клубами - раньше даже товарищеских встреч не было.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.30 для Наполи и 11.60 для Карабаха. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что итальянцы выиграют, причем очень солидно. Но азербайджанцы показывают очень толковый футбол, и на этом стоит сыграть - можно ставить на их победу с форой +2 гола (коэффициент - 1,60).