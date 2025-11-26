Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов
Смотрите видеообзор матча пятого тура Лиги чемпионов 2025/26
25 ноября Наполи добыл победу над Карабахом в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Неаполитанцы победили соперников со счетом 2:0 на стадионе имени Диего Марадоны.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый мяч в этой встрече забил Скотт Мактоминей. Затем автогол оформил защитник азербайджанской команды Марко Янкович.
Во втором тайме пенальти в ворота Карабаха не реализовал Расмус Хойлунд.
Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября
Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0
Голы: Мактоминей, 65, Янкович, 72 (автогол)
Незабитый пенальти: Хойлунд, 56
Видеообзор матча
События матча
