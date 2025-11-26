Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов
25.11.2025 22:00 – FT 2 : 0
Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов

Смотрите видеообзор матча пятого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября Наполи добыл победу над Карабахом в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Неаполитанцы победили соперников со счетом 2:0 на стадионе имени Диего Марадоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч в этой встрече забил Скотт Мактоминей. Затем автогол оформил защитник азербайджанской команды Марко Янкович.

Во втором тайме пенальти в ворота Карабаха не реализовал Расмус Хойлунд.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0

Голы: Мактоминей, 65, Янкович, 72 (автогол)

Незабитый пенальти: Хойлунд, 56

Видеообзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Автогол забил Марко Янкович (Карабах).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Наполи).
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1. Сенсация в Стамбуле. Видео гола
