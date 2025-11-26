25 ноября Наполи добыл победу над Карабахом в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Неаполитанцы победили соперников со счетом 2:0 на стадионе имени Диего Марадоны.

Первый мяч в этой встрече забил Скотт Мактоминей. Затем автогол оформил защитник азербайджанской команды Марко Янкович.

Во втором тайме пенальти в ворота Карабаха не реализовал Расмус Хойлунд.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан) – 2:0

Голы: Мактоминей, 65, Янкович, 72 (автогол)

Незабитый пенальти: Хойлунд, 56

Видеообзор матча