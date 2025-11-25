УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на матче Омония – Динамо
Поединок Лиги конференций рассудит болгарская бригада во главе с Радославом Гидженовым
В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе GSP в Никосии. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
УЕФА опубликовал на официальном сайте судейскую бригаду, которая будет работать на поединке Лиги конференций – главным арбитром назначен Радослав Гидженов из Болгарии.
Его помощниками станут соотечественники Мирослав Максимов і Петар Митрев. Четвертым арбитром назначен Волен Чинков. Никола Попов и Димитар Димитров будут ответственными за VAR.
В нынешнем сезоне 34-летний Гидженов работал на матчах чемпионата Болгарии (семь игр), Юношеской лиги УЕФА, квалификации еврокубков и Евро U-21. За 13 матчей показал 71 желтую карточку и четыре красных.
После трех туров «Динамо» разместилось на 24-й позиции, имея в своем активе три балла. «Омония» занимает 29-е место, набрав два очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 25 ноября и начнется в 19:45 по Киеву
Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург