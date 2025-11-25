УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на матче Омония – Динамо

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе GSP в Никосии. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

УЕФА опубликовал на официальном сайте судейскую бригаду, которая будет работать на поединке Лиги конференций – главным арбитром назначен Радослав Гидженов из Болгарии.

Его помощниками станут соотечественники Мирослав Максимов і Петар Митрев. Четвертым арбитром назначен Волен Чинков. Никола Попов и Димитар Димитров будут ответственными за VAR.

В нынешнем сезоне 34-летний Гидженов работал на матчах чемпионата Болгарии (семь игр), Юношеской лиги УЕФА, квалификации еврокубков и Евро U-21. За 13 матчей показал 71 желтую карточку и четыре красных.

После трех туров «Динамо» разместилось на 24-й позиции, имея в своем активе три балла. «Омония» занимает 29-е место, набрав два очка.