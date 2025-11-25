Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине
Поединок четвертого тура Лиги конференций состоится 27 ноября в 19:45 по киевскому времени
В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо». Команды сыграют на стадионе GSP в Никосии в 19:45.
В понедельник вечером «бело-синие» отправились в Польшу – украинский клуб на поезде прибыл в Хелм, после чего игроки и тренерский штаб автобусом добрались до Люблина.
В этом городе «Динамо» проведет один день – переночевав, футболисты «Динамо» в среду, 26 ноября, чартерным рейсом вылетят на Кипр и вечером проведут там регламентную предматчевую тренировку.
Путь назад в Украину будет построен аналогичным образом с остановкой в Люблине.
После трех туров подопечные Александра Шовковского набрали три балла и занимают 24-е место в турнирной таблице. «Омония» разместилась на 29-й позиции, имея в своем активе два пункта.
