Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо». Команды сыграют на стадионе GSP в Никосии в 19:45.

В понедельник вечером «бело-синие» отправились в Польшу – украинский клуб на поезде прибыл в Хелм, после чего игроки и тренерский штаб автобусом добрались до Люблина.

В этом городе «Динамо» проведет один день – переночевав, футболисты «Динамо» в среду, 26 ноября, чартерным рейсом вылетят на Кипр и вечером проведут там регламентную предматчевую тренировку.

Путь назад в Украину будет построен аналогичным образом с остановкой в Люблине.

После трех туров подопечные Александра Шовковского набрали три балла и занимают 24-е место в турнирной таблице. «Омония» разместилась на 29-й позиции, имея в своем активе два пункта.