Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине
Лига конференций
25 ноября 2025, 12:53 |
379
1

Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине

Поединок четвертого тура Лиги конференций состоится 27 ноября в 19:45 по киевскому времени

25 ноября 2025, 12:53 |
379
1 Comments
Динамо отправилось на матч ЛК с Омонией. Один день клуб проведет в Люблине
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

В четверг, 27 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги конференций, в котором встретятся кипрская «Омония» и киевское «Динамо». Команды сыграют на стадионе GSP в Никосии в 19:45.

В понедельник вечером «бело-синие» отправились в Польшу – украинский клуб на поезде прибыл в Хелм, после чего игроки и тренерский штаб автобусом добрались до Люблина.

В этом городе «Динамо» проведет один день – переночевав, футболисты «Динамо» в среду, 26 ноября, чартерным рейсом вылетят на Кипр и вечером проведут там регламентную предматчевую тренировку.

Путь назад в Украину будет построен аналогичным образом с остановкой в Люблине.

После трех туров подопечные Александра Шовковского набрали три балла и занимают 24-е место в турнирной таблице. «Омония» разместилась на 29-й позиции, имея в своем активе два пункта.

По теме:
Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната
Динамо Киев U-19 – Хиберниан U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бывший футболист Динамо назвал главную проблему киевского клуба
Лига конференций Омония Динамо Киев
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Футбол | 25 ноября 2025, 04:45 4
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек

Не может наладить отношения с Алонсо

Кризис травм в Барселоне: На что жалуются Ямаль и Бальде
Футбол | 25 ноября 2025, 10:36 0
Кризис травм в Барселоне: На что жалуются Ямаль и Бальде
Кризис травм в Барселоне: На что жалуются Ямаль и Бальде

Клуб изменил методы физподготовки

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Футбол | 24.11.2025, 23:59
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Футбол | 24.11.2025, 22:25
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
сподіваюсь на перемогу...
Ответить
0
Популярные новости
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 12
Авто/мото
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем