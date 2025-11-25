Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб УПЛ был вынужден отпустить легионера, который покинул Украину
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 12:22
Клуб УПЛ был вынужден отпустить легионера, который покинул Украину

Кирилл Нестеренко сообщил, что Тео Ндика из-за проблем временно вернулся во Францию

Клуб УПЛ был вынужден отпустить легионера, который покинул Украину
Instagram. Тео Ндика

Главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко прокомментировал игру своих подопечных в матче против луганской «Зари» (2:2), а также рассказал о легионере Тео Ндика, который покинул Украину.

(О взаимодействии новичков) Не могу сказать, что коммуникация на высшем уровне. Артур Гулар – это бразильский игрок, он сейчас изучает английский язык, пытается установить контакт с украинскими футболистами и другими легионерами.

У него был дебют против «Зари». Конечно, он волновался. Илья Ухань тоже дебютировал за нас в Премьер-лиге. Могу только поздравить ребят с этим.

(О потерях) У Козака простуда, Огарков вернулся из расположения молодежной сборной с отитом. Беиратче, Кампуш, Джонатан, к сожалению, до сих пор травмированы, и поэтому мы не можем рассчитывать на них. Это очень важные игроки.

У Ндика есть определенные проблемы, мы вынуждены дать ему время, чтобы он отдохнул. Он вернулся во Францию, имеет некоторые дела», – признался Нестеренко.

В нынешнем сезоне француз провел 11 матчей во всех турнирах. Контракт Тео истекает в июне 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Кирилл Нестеренко Тео Ндика Матам
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
