Лига чемпионов
25 ноября 2025, 10:52 | Обновлено 25 ноября 2025, 11:05
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком

Предварительный финал ЛЧ, испытание для Барсы, несложные оппоненты для наших

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных футбольных событий в еврокубковых поединках в период с 25-го по 27-е ноября.

Лига чемпионов

5 тур

25.11.2025

«Челси» – «Барселона»

Президент «больше, чем клуба» Жоан Лапорта весьма оптимистически настроен накануне игры против «аристократов». Дескать, в Лондоне мы должны побеждать, хотя это будет и нелегко. Но, по словам Лапорты, если его команда сыграет в «свой» футбол, то обязательно добьется желаемого.

То, что «блауграна» будет играть в «свой» футбол и в Лондоне, можно не сомневаться. «Барселона» практически всегда играет в «свой» футбол – зрелищный, атакующий, с доминированием в части владения мячом. Но вот такой футбол далеко не всегда приносит каталонцам успех. К примеру, в минувшем туре ЛЧ не принес – лишь ничья с «Брюгге». Безусловно, красивая ничья – 3:3, но всего лишь одно очко.

«Челси» в минувшем туре ЛЧ сыграл «по лекалам» команды Ханси Флика – в зрелищную ничью с «Карабахом». К очному противостоянию оппоненты одержали уверенные победы в своих национальных чемпионатах, причем сыграв в обороне «насухо». В общем, подходят к игре в неплохом состоянии. Обоим нужна победа, ибо сейчас они делят 11-12 места в сводной таблице ЛЧ. «Челси» для «Барселоны» - весьма неприятный соперник. В восьми из десяти последних поединков «пенсионеры» не проиграли «блаугране». На мой взгляд, не проиграют и сейчас. При «обе забьют».

«Аякс» – «Бенфика»

От былого величия этих команд осталась лишь тень. Хотя вывеска в этом поединке все еще громкая: двукратный обладатель Кубка чемпионов («Бенфика») против четырехкратного. Хотя сейчас эти две команды – абсолютно худшие в основном раунде ЛЧ: делят два последних места, не имея в своем активе ни одного очка.

Но нам это противостояние интересно в первую очередь через украинский фактор «Бенфики» - Судакова и Трубина, а также потому, что лиссабонцев возглавляет живой классик чемпионской Лиги Жозе Моуринью. Хотя пока что дела у «живого классика» в нынешней еврокампании идут из рук вон плохо.

Тем не менее, рискну предположить, что в этой игре «орлы» добудут свои первые очки в нынешней ЛЧ. На мой взгляд, гости в этом поединке как минимум не проиграют.

26.11.2025

«Атлетико» – «Интер»

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне является идолом и для «Атлетико», и для «Интера». По словам самого аргентинского тренера, единственная команда, кроме мадридской, где он хотел бы поработать, это как раз «Интернационале». В общем, очень принципиальный матч для Симеоне. Тем более, что хозяевам обязательно нужно улучшать турнирное положение в ЛЧ: они там аж на 17 позиции, тогда как миланцы – на третьей.

Не умаляя силы и класса «Интера», рекомендую в этом поединке ставить на «Атлетико». Ну, потому что играет дома, где традиционно очень редко проигрывает. И потому что в последних пяти матчах «матрасники» неизменно побеждают.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

«ПСЖ» – «Тоттенхэм»

Лондонское дерби подпортило репутацию «шпор»: после крупного поражения «Арсеналу» подопечные Франка вылетели из лидирующей группы АПЛ, опустившись на девятое место. У «Хотспурс» не нашлось аргументов против мощи «канониров». Но вот в ЛЧ дела у «Тоттенхэма» пока что идут неплохо: лондонцы еще не проигрывали в этом турнире.

«ПСЖ» в нынешней ЛЧ уже проигрывал. Однако в данном случае этот факт вряд ли имеет определенный вес. Перед этой игрой подопечные Энрике порезвились в чемпионате Франции, разбив «Гавр». Парижане забивают в 11 крайних поединках. На мой взгляд, забьют и в этот раз. Более того, я бы рекомендовал ставить на чистую победу действующего обладателя Кубка чемпионов.

«Арсенал» – «Бавария»

Наверняка не только бы я назвал этот поединок «предварительным финалом Лиги чемпионов». Встретятся две абсолютно лучшие команды не только нынешней чемпионской Лиги, но и всего европейского сезона. «Бавария» и «Арсенал» делят два первые места в таблице ЛЧ: мюнхенцы выше только потому, что имеют больше забитых мячей, в то время как лондонцы пока что не пропускали.

И во внутренних чемпионатах эти команды – безоговорочные лидеры и фавориты. «Арсенал» не проигрывает в 15 последних матчах, а «Бавария» - в 21-м. В общем, очень сложный поединок для прогноза. Но очень интересный и интригующий. Предматчевая статистика – в пользу гостей: мюнхенцы не проигрывают в пяти последних матчах против этого соперника. Осторожно предположу, что не проиграют и на сей раз.

Лига конференций

4 тур

27.11.2025

«Омония» – «Динамо»

Гранд кипрского футбола против гранда украинского футбола. Не так давно такое определение лишь потешило бы украинского болельщика, дескать, мы их одной левой, но сейчас – вряд ли. К сожалению, времена, когда наш чемпионат и наши клубы высоко котировались на международной арене, остались в прошлом. И сейчас «Динамо» - в лучшем случае середняк по европейским меркам. А если учесть, кому «бело-голубые» проиграли в нынешней еврокубковой квалификации, то эпитет «середняк» относительно «Динамо» выглядит скорее лестью.

Особенно если учесть, что даже на внутренней арене дела у команды Александра Шовковского идут откровенно плохо: проиграли три подряд поединка УПЛ, в девяти последних матчах выиграли лишь раз. В общем, с моральным климатом в «Динамо» сейчас нелады. Плюс непростой выезд. Плюс «Омония» в семи из последних девяти поединков не проигрывает. Признаюсь, я бы не рискнул ставить на победу «Динамо». Хотя, в то же время, есть внутренняя уверенность, что киевляне в этом матче не проиграют.

«Шэмрок Роверс» – «Шахтер»

Наш чемпионат и наши гранды «просели» с началом полномасштабной кацапской агрессии, но не до такой степени, чтобы быть андердогом в противостоянии с командой уровня ирландского «Шэмрока», при всем уважении к этой команде. Лично я не вижу ни одного фактора, ну, кроме что сложности логистики для «горняков», который бы можно было засчитать в пользу дублинского коллектива. Команда Стивена Бредли еще не побеждала в нынешней Лиге конференций: в ее активе лишь одно очко. Команда Арды Турана сейчас на ходу. «Шахтер» побеждает в четырех крайним поединках, при этом в двух последних матчах УПЛ забил аж 13 мячей. Словом, ничто и никто, на мой взгляд, не может помешать «оранжево-черным» добыть победу в Дублине. Явная ставка на чистую победу гостей.

