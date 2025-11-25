Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гиггз, Мальдини и др. Игроки топ лиг, сыгравшие 700+ матчей за один клуб
Другие новости
25 ноября 2025, 12:39 | Обновлено 25 ноября 2025, 12:46
186
0

Гиггз, Мальдини и др. Игроки топ лиг, сыгравшие 700+ матчей за один клуб

К этому списку прошедшего тура присоединился игрок Атлетико Коке

25 ноября 2025, 12:39 | Обновлено 25 ноября 2025, 12:46
186
0
Гиггз, Мальдини и др. Игроки топ лиг, сыгравшие 700+ матчей за один клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Коке стал 14-м футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который достиг отметки в 700 сыгранных матчей за один клуб во всех турнирах.

Как мы уже сообщали ранее, это произошло в матче испанской Ла Лиги против Хетафе.

Рекордсменом по количеству поединков за одну команду является Райан Гиггз, который имеет в активе 963 матча за Манчестер Юнайтед.

На втором месте находится Паоло Мальдини (901 игра за Милан). Третьим идет другой защитник Интера Хавьер Дзанетти (858).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством сыгранных матчей за один клуб во всех турнирах:

  • 963 – Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед)
  • 901 – Паоло Мальдини (Милан)
  • 858 – Хавьер Дзанетти (Интер)
  • 785 – Франческо Тотти (Рома)
  • 754 – Джузеппе Бергоми (Интер)
  • 754 – Жан-Люк Эттори (Монако)
  • 746 – Бобби Чарльтон (Манчестер Юнайтед)
  • 737 – Джейми Каррагер (Ливерпуль)
  • 731 – Карл-Хайнц Кербель (Айнтрахт)
  • 716 – Франко Барези (Милан)
  • 716 – Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед)
  • 710 – Мануэль Санчис (Реал)
  • 709 – Зепп Майер (Бавария)
  • 700 – Коке (Атлетико)
По теме:
Арсенал или Ман Сити? Кто из них наберет больше очков за календарный год?
Сможет ли Килиан Мбаппе дважды подряд стать обладателем трофея Пичичи?
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Коке (Хорхе Меродио) Райан Гиггз Паоло Мальдини Хавьер Дзанетти Франческо Тотти Бобби Чарльтон Джейми Каррагер Франко Барези Пол Скоулз Зепп Майер рейтинг статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Авто/мото | 24 ноября 2025, 12:10 1
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)

У Норриса +24 от Пиастри и Ферстаппена

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 06:23 47
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25.11.2025, 08:47
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций
Футбол | 25.11.2025, 10:56
ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций
ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 10
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 18
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем