Гиггз, Мальдини и др. Игроки топ лиг, сыгравшие 700+ матчей за один клуб
К этому списку прошедшего тура присоединился игрок Атлетико Коке
Коке стал 14-м футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который достиг отметки в 700 сыгранных матчей за один клуб во всех турнирах.
Как мы уже сообщали ранее, это произошло в матче испанской Ла Лиги против Хетафе.
Рекордсменом по количеству поединков за одну команду является Райан Гиггз, который имеет в активе 963 матча за Манчестер Юнайтед.
На втором месте находится Паоло Мальдини (901 игра за Милан). Третьим идет другой защитник Интера Хавьер Дзанетти (858).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством сыгранных матчей за один клуб во всех турнирах:
- 963 – Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед)
- 901 – Паоло Мальдини (Милан)
- 858 – Хавьер Дзанетти (Интер)
- 785 – Франческо Тотти (Рома)
- 754 – Джузеппе Бергоми (Интер)
- 754 – Жан-Люк Эттори (Монако)
- 746 – Бобби Чарльтон (Манчестер Юнайтед)
- 737 – Джейми Каррагер (Ливерпуль)
- 731 – Карл-Хайнц Кербель (Айнтрахт)
- 716 – Франко Барези (Милан)
- 716 – Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед)
- 710 – Мануэль Санчис (Реал)
- 709 – Зепп Майер (Бавария)
- 700 – Коке (Атлетико)
💥 Con el duelo ante el Getafe, Koke se sitúa entre los 15 'One Club Man' con más partidos en un equipo europeo. El galés Ryan Giggs lidera esta estadística.
Los detalles: https://t.co/JXRHvi63Xs#Koke #Atleti #OneClubMan pic.twitter.com/WSo99hbXHJ
