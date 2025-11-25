Гиггз, Мальдини и др. Игроки топ лиг, сыгравшие 700+ матчей за один клуб

Коке стал 14-м футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, который достиг отметки в 700 сыгранных матчей за один клуб во всех турнирах.

Как мы уже сообщали ранее, это произошло в матче испанской Ла Лиги против Хетафе.

Рекордсменом по количеству поединков за одну команду является Райан Гиггз, который имеет в активе 963 матча за Манчестер Юнайтед.

На втором месте находится Паоло Мальдини (901 игра за Милан). Третьим идет другой защитник Интера Хавьер Дзанетти (858).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством сыгранных матчей за один клуб во всех турнирах:

963 – Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед)

901 – Паоло Мальдини (Милан)

858 – Хавьер Дзанетти (Интер)

785 – Франческо Тотти (Рома)

754 – Джузеппе Бергоми (Интер)

754 – Жан-Люк Эттори (Монако)

746 – Бобби Чарльтон (Манчестер Юнайтед)

737 – Джейми Каррагер (Ливерпуль)

731 – Карл-Хайнц Кербель (Айнтрахт)

716 – Франко Барези (Милан)

716 – Пол Скоулз (Манчестер Юнайтед)

710 – Мануэль Санчис (Реал)

709 – Зепп Майер (Бавария)

700 – Коке (Атлетико)