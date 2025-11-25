Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Исак отметился уникальным антирекордом в АПЛ
25 ноября 2025
Исак отметился уникальным антирекордом в АПЛ

Шведский нападающий не впечатляет своей игрой

Исак отметился уникальным антирекордом в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак установил уникальный антирекорд в истории английской Премьер-лиги (с сезона 1992/93): он стал первым игроком мерсисайдского клуба, потерпевшим поражение во всех четырех матчах, в которых появлялся в стартовом составе. Шведский форвард начинал с первых минут в поединках против «Кристал Пэлас», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Исак пополнил ряды «красных» в летнее трансферное окно 2025 года. «Ливерпуль», по сообщениям СМИ, заплатил за его переход из «Ньюкасла» внушительные 130 млн евро.

Всего в девяти играх за клуб во всех турнирах шведский футболист забил лишь один мяч. В рамках АПЛ Исак провел пять встреч и имеет на своем счету одну голевую передачу.

КАРРАГЕР раскритиковал поведение Салаха: «Это эгоистично»
АМОРИМ: «Эвертон был лучше даже в меньшинстве. Это шаг назад»
ВИДЕО. Такого не было с 2008 года. Удаление в АПЛ за фол против партнера
Александер Исак Ливерпуль Английская Премьер-лига антирекорд
Михаил Олексиенко
