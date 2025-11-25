Исак отметился уникальным антирекордом в АПЛ
Шведский нападающий не впечатляет своей игрой
Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак установил уникальный антирекорд в истории английской Премьер-лиги (с сезона 1992/93): он стал первым игроком мерсисайдского клуба, потерпевшим поражение во всех четырех матчах, в которых появлялся в стартовом составе. Шведский форвард начинал с первых минут в поединках против «Кристал Пэлас», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».
Исак пополнил ряды «красных» в летнее трансферное окно 2025 года. «Ливерпуль», по сообщениям СМИ, заплатил за его переход из «Ньюкасла» внушительные 130 млн евро.
Всего в девяти играх за клуб во всех турнирах шведский футболист забил лишь один мяч. В рамках АПЛ Исак провел пять встреч и имеет на своем счету одну голевую передачу.
4 - Alexander Isak is the first Liverpool player in Premier League history to end on the losing side in each of his first four starts for the club. Unfortunate. pic.twitter.com/gJLnUqkek1— OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пока не оправдывает надежд в парижском клубе
Легендарный теннисист дал Ламину Ямалю одну подсказку