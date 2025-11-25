Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 ноября 2025, 03:22 |
ФОТО. Красавица! Невеста Криштиану Роналду впечатлила фигурой

Джорджина Родригес эффектно прибыла в Катар

ФОТО. Красавица! Невеста Криштиану Роналду впечатлила фигурой
Instagram. Джорджина Родригес

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новую серию эффектных фото из Дохи.

В Instagram она поделилась кадрами на фоне футуристического горизонта столицы Катара. Джорджина позировала в обтягивающем бирюзовом платье, которое подчеркнуло ее фигуру и стиль.

Снимки мгновенно собрали сотни тысяч лайков – поклонники восхищаются ее образом и засыпают ленту огненными смайлами и комплиментами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Родригес уже не впервые показывает моменты из жизни в Катаре – она регулярно сопровождает Роналду, который выступает за «Аль-Наср», и часто посещает страны региона.

Джорджина остается одной из самых популярных футбольных WAGs в мире.

фото lifestyle Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Instagram
