ФОТО. Красавица! Невеста Криштиану Роналду впечатлила фигурой

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новую серию эффектных фото из Дохи.

В Instagram она поделилась кадрами на фоне футуристического горизонта столицы Катара. Джорджина позировала в обтягивающем бирюзовом платье, которое подчеркнуло ее фигуру и стиль.

Снимки мгновенно собрали сотни тысяч лайков – поклонники восхищаются ее образом и засыпают ленту огненными смайлами и комплиментами.

Родригес уже не впервые показывает моменты из жизни в Катаре – она регулярно сопровождает Роналду, который выступает за «Аль-Наср», и часто посещает страны региона.

Джорджина остается одной из самых популярных футбольных WAGs в мире.