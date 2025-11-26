Футболисты клуба УПЛ готовы пройти полиграф. Ими занялась полиция
Игроки «Полтавы» готовы доказать свою невиновность
В последнее время новичка украинского чемпионата «Полтаву» начали подозревать в возможной причастности к матчам с фиксированным результатом из-за необычных колебаний букмекерских коэффициентов на их встречи.
Как сообщает портал ТаТоТаке, игроки и руководство клуба заявляют о своей полной непричастности и готовности это доказать. В команде подчеркивают, что все без исключения согласны пройти полиграф, чтобы снять любые подозрения.
Ранее национальная полиция Украины начала расследование по поводу возможных договорных матчей Премьер-лиги СК «Полтавы». Об этом сообщило информационное агентство Центр новостей.
