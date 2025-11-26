Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболисты клуба УПЛ готовы пройти полиграф. Ими занялась полиция
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 06:27
Футболисты клуба УПЛ готовы пройти полиграф. Ими занялась полиция

Игроки «Полтавы» готовы доказать свою невиновность

26 ноября 2025, 06:27
1 Comments
Футболисты клуба УПЛ готовы пройти полиграф. Ими занялась полиция
ФК Полтава

В последнее время новичка украинского чемпионата «Полтаву» начали подозревать в возможной причастности к матчам с фиксированным результатом из-за необычных колебаний букмекерских коэффициентов на их встречи.

Как сообщает портал ТаТоТаке, игроки и руководство клуба заявляют о своей полной непричастности и готовности это доказать. В команде подчеркивают, что все без исключения согласны пройти полиграф, чтобы снять любые подозрения.

Ранее национальная полиция Украины начала расследование по поводу возможных договорных матчей Премьер-лиги СК «Полтавы». Об этом сообщило информационное агентство Центр новостей.

Полтава договорные матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ТаТоТаке полиграф
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Lulinnha
Помню такую шарагу как донецкий Олимпик. Те частенько так грешили... 
