Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Состоялась встреча между президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и тренер столичного гранда Александром Шовковским. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Игорь Суркис не намерен отправлять специалиста в отставку, предпочитая вместо этого добавить в его штаб нескольких ассистентов. Встреча состоялась перед матчем в УПЛ, в котором «Динамо» уступило «Колосу». Александр Шовковский не будет уволен даже в случае поражения от «Омонии» в лиге конференций.

Киевское «Динамо» с 20 очками идет на шестом месте Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде.