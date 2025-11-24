Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»
Состоялась встреча между президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и тренер столичного гранда Александром Шовковским. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, Игорь Суркис не намерен отправлять специалиста в отставку, предпочитая вместо этого добавить в его штаб нескольких ассистентов. Встреча состоялась перед матчем в УПЛ, в котором «Динамо» уступило «Колосу». Александр Шовковский не будет уволен даже в случае поражения от «Омонии» в лиге конференций.
Киевское «Динамо» с 20 очками идет на шестом месте Украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде.
