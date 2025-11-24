Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 10:29 | Обновлено 24 ноября 2025, 10:30
2332
3

Состолась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Состоялась встреча между президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и тренер столичного гранда Александром Шовковским. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Игорь Суркис не намерен отправлять специалиста в отставку, предпочитая вместо этого добавить в его штаб нескольких ассистентов. Встреча состоялась перед матчем в УПЛ, в котором «Динамо» уступило «Колосу». Александр Шовковский не будет уволен даже в случае поражения от «Омонии» в лиге конференций.

Киевское «Динамо» с 20 очками идет на шестом месте Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Суркис Александр Шовковский Омония Лига конференций
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Владислав Ткаченко
Тоді треба гнати суркіса, вбив Динамо,ганьба
Diesel
це добре 
Перець
Шовковського не буде звільнено навіть коли Динамо займе 7 місце
