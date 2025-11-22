Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Украина. Премьер лига
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде

Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после неудачного старта сезона 2025/26 может потерять свою должность.

По данным источника, в случае его увольнения изменения коснутся и тренерского штаба: клуб якобы готов расстаться и с его ассистентами – легендой «Динамо» Олегом Гусевым и молдавским специалистом Эмилианом Карасом.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

Дмитрий Олийченко Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
Комментарии
fifa2020
Вернидуба став, він за сезон поставить гру!
