Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после неудачного старта сезона 2025/26 может потерять свою должность.

По данным источника, в случае его увольнения изменения коснутся и тренерского штаба: клуб якобы готов расстаться и с его ассистентами – легендой «Динамо» Олегом Гусевым и молдавским специалистом Эмилианом Карасом.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.