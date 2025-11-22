Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после неудачного старта сезона 2025/26 может потерять свою должность.
По данным источника, в случае его увольнения изменения коснутся и тренерского штаба: клуб якобы готов расстаться и с его ассистентами – легендой «Динамо» Олегом Гусевым и молдавским специалистом Эмилианом Карасом.
В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.
