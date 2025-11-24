Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср – Аль-Халидж – 4:1. Как Роналду забил бисиклетой. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
23.11.2025 19:30 – FT 4 : 1
Аль-Халидж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
24 ноября 2025, 00:17 | Обновлено 24 ноября 2025, 00:20
143
0

Смотрите видеообзор матча 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Аль-Наср с суперголом Криштиану Роналду уверенно победил Аль-Халидж в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии (4:1).

На 39-й минуте Жоау Феликс открыл счет, а вскоре Уэсли удвоил преимущество хозяев.

После перерыва Аль-Халидж быстро сократил отставание, Мурад Аль-Хавсави реализовал свой момент. Однако Аль-Наср вернул комфортный отрыв.

Садио Мане оформил гол на 77-й минуте. Точку в матче поставил Криштиану Роналду, который на 90+6-й минуте эффектным ударом бисиклетой через себя довел счет до 4:1.

Чемпионат Саудовской Аравии

9-й тур, 23 ноября 2025

Аль-Наср – Аль-Халидж – 4:1

Голы: Жоау Феликс, 39, Уэсли, 42, Мане, 77, Роналду, 90+6 – Аль-Хавсави, 47

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 9 9 0 0 30 - 5 21.12.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех 27
2 Аль-Хиляль 9 7 2 0 24 - 9 19.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Хиляль22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль 23
3 Аль-Таавун 9 7 1 1 24 - 13 19.12.25 19:30 Аль-Таавун - Аль-Хиляль23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак 22
4 Аль-Ахли Джидда 9 5 4 0 12 - 6 19.12.25 15:45 Дамак - Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 19
5 Аль-Кадaсиа 9 5 2 2 16 - 9 19.12.25 16:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа 17
6 Аль-Халидж 9 4 2 3 22 - 15 21.12.25 19:30 Аль-Халидж - Аль-Холуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд 14
7 Аль-Иттихад 9 4 2 3 17 - 15 20.12.25 19:30 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад 14
8 Неом 9 4 2 3 13 - 14 21.12.25 16:50 Аль-Фейха - Неом23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа 14
9 Аль-Иттифак 9 3 3 3 13 - 18 19.12.25 16:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль 12
10 Аль-Фейха 9 3 2 4 11 - 13 21.12.25 16:50 Аль-Фейха - Неом22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад 11
11 Аль-Холуд 9 3 0 6 13 - 17 21.12.25 19:30 Аль-Халидж - Аль-Холуд21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма 9
12 Аль-Хазм 9 2 3 4 8 - 14 20.12.25 19:30 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм 9
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 9 1 5 3 7 - 11 20.12.25 15:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8
14 Аль-Рияд 9 2 2 5 10 - 19 20.12.25 15:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд 8
15 Аль-Ахдуд 9 1 2 6 9 - 18 20.12.25 16:30 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм 5
16 Дамак 9 0 5 4 8 - 17 19.12.25 15:45 Дамак - Аль-Ахли Джидда22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак 5
17 Аль-Фатех 9 1 2 6 10 - 21 20.12.25 16:30 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех 5
18 Аль-Наджма 9 0 1 8 7 - 20 21.12.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Наср Эр-Рияд22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма 1
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Наваф Бушаль.
90’
Димитрис Курбелис (Аль-Халидж) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Наваф Бушаль.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Мурад Аль-Хаусауи (Аль-Халидж), асcист Константинос Фортунис.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Wesley (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Анжело Габриэл.
Николай Степанов
