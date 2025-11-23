Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
23.11.2025 19:30 - : -
Аль-Халидж
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
23 ноября 2025, 09:47 |
58
0

Встреча начнется 23 ноября в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября, в чемпионате Саудовской Аравии свою встречу проведут Аль-Наср – Аль-Халидж. Старт матча запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Аль-Наср

«Всемирный клуб» стал известен и популярен благодаря выступлениям здесь самого Криштиану Роналду, но конкуренты тоже открыли для себя европейский рынок, где приобрели немало качественных футболистов. Аль-Наср отлично начал сезон на внутренней арене, 8 побед в 8 встречах позволили захватить лидерство, второй Аль-Хиляль отстает всего на очко, но провел на игру больше.

В последнем туре удалось обыграть на выезде Неом со счетом 3:1, соперник почти весь второй тайм провел в меньшинстве. Привычно высокую результативность показывает Роналду, 9 голов и одна результативная передача, но больше всех забил в чемпионате Жоао Фелиш, на счету звездного новичка Аль-Наср 10 мячей и один ассист.

Клуб еще играет в азиатской Лиге чемпионов 2, где пока не ощущает сопротивления, 4 победы в четырех встречах в группе, что позволяет уверенно лидировать в квартете.

Личные встречи

Аль-Наср имеет большой перевес в очных противостояниях, удалось подтвердить свой класс и в прошлом сезоне, когда дважды одолели соперника – 3:1 в гостях и 2:0 на своем поле.

Аль-Халидж

В этом сезоне Аль-Халидж точно не ведет борьбу за титул, хотя текущее шестое место тоже выглядит неплохо. Отставание от топ-3 существенное, целых семь очков. В последнем туре команда обыграла в гостях Аль-Хазем со счетом 4:1, с 59-й минуты пришлось играть в меньшинстве, после удаления Фернандеса.

Таким образом, Аль-Халидж продолжил свою серию без поражений до четырех матчей, за этот период удалось набрать 8 очков. В составе есть немало легионеров из Европы, но это точно не звезды, о которых говорят. Клуб в этом сезоне проигал в гостях только одну встречу из четырех, но устоять на этот раз будет крайне сложно.

Прогноз

Букмекеры не ждут интриги в этой паре, хозяева безоговорочные фавориты и должны брать три очка. Аль-Наср забивает в среднем больше трех мячей за игру, поэтому способен устроить разгром сопернику. Есть смысл попробовать здесь победу хозяев с форой -2 гола за 1,85. Думаю, Криштиану и компания порадуют местную публику.

Прогноз Sport.ua
Аль-Наср Эр-Рияд
23 ноября 2025 -
19:30
Аль-Халидж
Фора Аль-Наср (-1.5) 1.85
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
