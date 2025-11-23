Саудовская Аравия23 ноября 2025, 21:35 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:38
2
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
Порция ностальгии от Криштиану
40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил невероятный гол ударом через себя в матче против клуба «Аль-Халидж».
Легендарный португалец воспользовался подачей на 90+6-й минуте и точно пробил бисиклетой.
Такой удар возрастного футболиста напомнил фанатам о голе Криштиану в ворота «Ювентуса».
Точный удар Роналду стал последним результативным действием в матче – «Аль-Наср» уверенно одержал победу над соперником (4:1).
И видео в вонючей телеге? которой у нас нет и не будет
Лучший форвард в мире даже в 41 год! Не первый и далеко не последний его гол в таком стиле!
