40-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил невероятный гол ударом через себя в матче против клуба «Аль-Халидж».

Легендарный португалец воспользовался подачей на 90+6-й минуте и точно пробил бисиклетой.

Такой удар возрастного футболиста напомнил фанатам о голе Криштиану в ворота «Ювентуса».

Точный удар Роналду стал последним результативным действием в матче – «Аль-Наср» уверенно одержал победу над соперником (4:1).

ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой