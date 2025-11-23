Бисиклета от Роналду. Аль-Наср продолжил победную серию в лиге
Команда с португальцем спокойно разобралась с клубом «Аль-Халидж»
23 ноября были проведены три матча девятого тура чемпионата Саудовской Аравии.
Центральным поединком игрового дня стал домашний матч «Аль-Насра» против команды «Аль-Халидж».
Звездный состав хозяев без проблем разобрался с соперником, забив четыре мяча (4:1).
В течение матча отличились Жоау Феликс, Весли, Садио Мане и Криштиану Роналду, который на последних минутах выполнил невероятный удар бисиклетой.
«Аль-Наср» продолжил свою невероятную серию в лиге: команда выиграла все первые девять матчей.
Чемпионат Саудовской Аравии. 9-й тур, 23 ноября
«Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 4:1
Голы: Феликс, 39; Весли, 42; Мане, 77; Роналду, 90+6 – Аль-Хавсави, 47
Удаление: Курбелис, 90
«Аль-Ахдуд» – «Аль-Шабаб» – 1:1
Голы: Нарей, 45+2 – Хамдалла, 33
«Аль-Таавун» – «Неом» – 1:1
Голы: Аль-Ахмад, 90+17 – Бенрахма, 90+5 (пен.)
