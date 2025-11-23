Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бисиклета от Роналду. Аль-Наср продолжил победную серию в лиге
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таавун
23.11.2025 19:30 – FT 1 : 1
Неом
Саудовская Аравия
23 ноября 2025, 21:51 | Обновлено 23 ноября 2025, 22:55
Бисиклета от Роналду. Аль-Наср продолжил победную серию в лиге

Команда с португальцем спокойно разобралась с клубом «Аль-Халидж»

1 Comments
Бисиклета от Роналду. Аль-Наср продолжил победную серию в лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

23 ноября были проведены три матча девятого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Центральным поединком игрового дня стал домашний матч «Аль-Насра» против команды «Аль-Халидж».

Звездный состав хозяев без проблем разобрался с соперником, забив четыре мяча (4:1).

В течение матча отличились Жоау Феликс, Весли, Садио Мане и Криштиану Роналду, который на последних минутах выполнил невероятный удар бисиклетой.

«Аль-Наср» продолжил свою невероятную серию в лиге: команда выиграла все первые девять матчей.

Чемпионат Саудовской Аравии. 9-й тур, 23 ноября

«Аль-Наср» – «Аль-Халидж» – 4:1

Голы: Феликс, 39; Весли, 42; Мане, 77; Роналду, 90+6 – Аль-Хавсави, 47

Удаление: Курбелис, 90

«Аль-Ахдуд» – «Аль-Шабаб» – 1:1

Голы: Нарей, 45+2 – Хамдалла, 33

«Аль-Таавун» – «Неом» – 1:1

Голы: Аль-Ахмад, 90+17 – Бенрахма, 90+5 (пен.)

По теме:
ФОТО ДНЯ. Как Роналду в 40 лет ударом через себя забил 954-й гол в карьере
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд бисиклета чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Халидж Жоау Феликс Садио Мане Неом СК Аль-Таавун Аль-Ахдуд Аль-Шабаб
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
У багато кого в його віці в очах темнішає, коли вони різко з дивану встають) А тут таке
Ответить
0
