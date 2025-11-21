Бензема забил в Саудовской Аравии. Аль-Иттихад застрял в середине таблицы
Вечером 21 ноября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 21 ноября состоялись матчи 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Карим Бензема забил за Аль-Иттихад в матче против команды Аль-Рияд (2:1).
Лидеры: Аль-Наср (24 очка), Аль-Таавун (21), Аль-Хиляль (20), Аль-Ахли (19), Аль-Кадисия (17).
Чемпион сезона 2024/25 Аль-Иттихад застрял в середине таблице (14 очков, 7-е место).
Чемпионат Саудовской Аравии
9-й тур, 21 ноября
Аль-Иттихад – Аль-Рияд – 2:1
Голы: Бензема, 24, Аль-Хайбари, 42 (автогол) – Силла, 77
Аль-Холуд – Аль-Хазем – 1:2
Голы: Энрике, 3 – Моквана, 30, Аль-Сома, 37 (пен)
Аль-Ахли – Аль-Кадисия – 2:1
Голы: Галено, 6, Кессье, 66 – Аль-Салем, 64
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
|24
|2
|Аль-Таавун
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|23.11.25 19:30 Аль-Таавун - Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун
|21
|3
|Аль-Хиляль
|8
|6
|2
|0
|22 - 8
|22.11.25 16:40 Аль-Хиляль - Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд
|20
|4
|Аль-Ахли Джидда
|9
|5
|4
|0
|12 - 6
|19.12.25 15:45 Дамак - Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|19
|5
|Аль-Кадaсиа
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|19.12.25 16:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа
|17
|6
|Аль-Халидж
|8
|4
|2
|2
|21 - 11
|23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун
|14
|7
|Аль-Иттихад
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|20.12.25 19:30 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад
|14
|8
|Неом
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|23.11.25 19:30 Аль-Таавун - Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом
|13
|9
|Аль-Фейха
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|22.11.25 16:25 Аль-Иттифак - Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха
|11
|10
|Аль-Холуд
|9
|3
|0
|6
|13 - 17
|21.12.25 19:30 Аль-Халидж - Аль-Холуд21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма
|9
|11
|Аль-Иттифак
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|22.11.25 16:25 Аль-Иттифак - Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак
|9
|12
|Аль-Хазм
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|20.12.25 19:30 Аль-Хазм - Аль-Иттихад21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм
|9
|13
|Аль-Рияд
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|20.12.25 15:15 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд
|8
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|23.11.25 17:05 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд
|7
|15
|Аль-Фатех
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|22.11.25 16:40 Аль-Хиляль - Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа
|5
|16
|Аль-Ахдуд
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|23.11.25 17:05 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд
|4
|17
|Дамак
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак
|4
|18
|Аль-Наджма
|8
|0
|0
|8
|7 - 20
|22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха
|0
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Миланское и лондонское дерби, раздражитель для Барсы, проблема для Дортмунда
Paramount меняет рынок: Лига чемпионов переезжает на новую платформу