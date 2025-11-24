Безголевые 3 месяца. Немецкий клуб с украинцем выиграл во Второй Бундеслиге

23 ноября состоялся матч 13-го тура Второй Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Арминией».

Футбольное противостояние на «Max Morlock Stadion» завершилось уверенной победой «Нюрнберга» со счетом 2:0.

За победителей 79 минут отыграл украинский нападающий Артем Степанов, который вновь ушел с поля без забитого мяча.

В последний раз Артем забивал за немецкий клуб 16 августа в рамках Кубка Германии – в ворота «Иллертиссена».

Вторая Бундеслига. 13-й тур, 23 ноября

«Нюрнберг» – «Арминия» – 2:0

Голы: Лубах, 49 (пен.), Бекер, 56