Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Безголевые 3 месяца. Немецкий клуб с украинцем выиграл во Второй Бундеслиге
Германия
24 ноября 2025, 11:58 | Обновлено 24 ноября 2025, 12:03
Безголевые 3 месяца. Немецкий клуб с украинцем выиграл во Второй Бундеслиге

Артем Степанов снова покинул поле без забитого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

23 ноября состоялся матч 13-го тура Второй Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Арминией».

Футбольное противостояние на «Max Morlock Stadion» завершилось уверенной победой «Нюрнберга» со счетом 2:0.

За победителей 79 минут отыграл украинский нападающий Артем Степанов, который вновь ушел с поля без забитого мяча.

В последний раз Артем забивал за немецкий клуб 16 августа в рамках Кубка Германии – в ворота «Иллертиссена».

Вторая Бундеслига. 13-й тур, 23 ноября

«Нюрнберг» – «Арминия» – 2:0

Голы: Лубах, 49 (пен.), Бекер, 56

Нюрнберг Арминия чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига Артем Степанов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
