Безголевые 3 месяца. Немецкий клуб с украинцем выиграл во Второй Бундеслиге
Артем Степанов снова покинул поле без забитого мяча
23 ноября состоялся матч 13-го тура Второй Бундеслиги между «Нюрнбергом» и «Арминией».
Футбольное противостояние на «Max Morlock Stadion» завершилось уверенной победой «Нюрнберга» со счетом 2:0.
За победителей 79 минут отыграл украинский нападающий Артем Степанов, который вновь ушел с поля без забитого мяча.
В последний раз Артем забивал за немецкий клуб 16 августа в рамках Кубка Германии – в ворота «Иллертиссена».
Вторая Бундеслига. 13-й тур, 23 ноября
«Нюрнберг» – «Арминия» – 2:0
Голы: Лубах, 49 (пен.), Бекер, 56
