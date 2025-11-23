Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ

В матче 13-го тура чемпионата Франции подопечные Луиса Энрике разгромили «Гавр» со счетом 3:0

Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретились ПСЖ и «Гавр». Подопечные Луиса Энрике разгромили соперника со счетом 3:0.

В стартовом составе парижского клуба с первых минут вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле весь матч. Французская пресса оценила игру 23-летнего футболиста:

Foot Mercato: «Как и Шевалье, защитник сборной Украины оказался под огнем критики после сложного старта в составе обладателей Лиги чемпионов. Он провел довольно неуверенную игру против «Лиона» перед перерывом на матчи сборных, однако в эту субботу бывший игрок «Борнмута» сыграл намного лучше – шесть раз возвращал мяч, выиграл все единоборства и сделал важный подкат на 85-й минуте».

PlanetePSG.com: «Простой матч для Забарного. ПСЖ постоянно владел мячом, поэтому возле ворот парижского клуба была много свободного пространства. В этих условиях Илья действовал в своей зоне комфорта, доказав свою эффективность».

90min: «В этом матче Забарный сыграл неплохо и выглядел лучше, чем Бералдо. Однако «Гавр» нечасто угрожал воротам Шевалье. Украинец заслуживает похвалы за то, что хладнокровно отыграл весь матч и успешно выполнил все 22 передачи (100%)».

ПСЖ набрал 30 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. В следующем поединке, который состоится 26 ноября, подопечные Луиса Энрике сыграют против английского «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов.

