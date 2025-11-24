Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда вернется игрок сборной Украины после травмы в зале
Турция
24 ноября 2025, 02:02 |
27
0

Стало известно, когда вернется игрок сборной Украины после травмы в зале

Арсений Батагов может уже сыграть в следующем матче за «Трабзонспор»

24 ноября 2025, 02:02 |
27
0
Стало известно, когда вернется игрок сборной Украины после травмы в зале
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Игрок «Трабзонспора» Арсений Батагов получил травму как раз перед потенциальным дебютом в национальной сборной Украины. Из-за этого он не был включен в список футболистов, которые должны были сыграть в матчах против Франции и Исландии.

По информации турецких СМИ, Арсений уже успел восстановиться от травмы, которую он получил в спортзале. Завтра футболиста ожидает дополнительное обследование, его участие в матче против «Башакшехира» ожидается, как достаточно высокое.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.

По теме:
Истанбул Башакшехир – Трабзонспор. Прогноз, анонс на матч чемпионата Турции
Таблица чемпионата Турции. Степаненко впервые в сезоне отыграл весь матч
Титулованный немецкий клуб готовит предложение по украинскому форварду
Истанбул Башакшехир Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу травма
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче
Футбол | 23 ноября 2025, 23:59 8
Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче
Королям пришлось спасаться: Реал допустил осечку в матче Ла Лиги с Эльче

Поединок 13-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2

ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
Футбол | 23 ноября 2025, 03:52 0
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя

Криштиану Роналду может быть доволен прогнозом...

Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Другие виды | 23.11.2025, 11:35
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 24.11.2025, 01:43
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 07:11
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем