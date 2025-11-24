Стало известно, когда вернется игрок сборной Украины после травмы в зале

Игрок «Трабзонспора» Арсений Батагов получил травму как раз перед потенциальным дебютом в национальной сборной Украины. Из-за этого он не был включен в список футболистов, которые должны были сыграть в матчах против Франции и Исландии.

По информации турецких СМИ, Арсений уже успел восстановиться от травмы, которую он получил в спортзале. Завтра футболиста ожидает дополнительное обследование, его участие в матче против «Башакшехира» ожидается, как достаточно высокое.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавко.