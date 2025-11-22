Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ингулец обыграл Металлист и не отстает от желающих выйти в УПЛ
Первая лига
Металлург Зп
22.11.2025 12:00 – Матч прерван, 90’+ 2 : 1
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 ноября 2025, 14:34 | Обновлено 22 ноября 2025, 14:41
138
0

Ингулец обыграл Металлист и не отстает от желающих выйти в УПЛ

Победа Ингульца на своем поле

ФК Ингулец

Субботний день в Первой лиге начался с двух матчей. Игра Металлурга и Нивы пока на паузе из-за тревоги, а вторая встреча успела завершиться.

Ингулец, который в прошлом туре остановил победный ход Буковины, на своем поле обыграл Металлист благодаря дублю Малыша и пытается не отставать от лидеров.

Ингулец набрал 33 очка и делит 3-4 позиции с Левым Берегом.

У Металлиста 16 очков и 12-е место.

Первая лига. 17-й тур

Металлург – Нива 2:1 (пауза из-за тревоги)
Голы: Рудавский, 49, Мисанов, 68 – Напуда, 52

Ингулец – Металлист 3:0
Голы: Малыш, 31, 45, Евтушенко, 90+2

По теме:
Ингулец – Металлист – 3:0. Дубль Малыша. Видео голов и обзор матча
Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Черноморец – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
