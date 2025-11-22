Ингулец обыграл Металлист и не отстает от желающих выйти в УПЛ
Победа Ингульца на своем поле
Субботний день в Первой лиге начался с двух матчей. Игра Металлурга и Нивы пока на паузе из-за тревоги, а вторая встреча успела завершиться.
Ингулец, который в прошлом туре остановил победный ход Буковины, на своем поле обыграл Металлист благодаря дублю Малыша и пытается не отставать от лидеров.
Ингулец набрал 33 очка и делит 3-4 позиции с Левым Берегом.
У Металлиста 16 очков и 12-е место.
Первая лига. 17-й тур
Металлург – Нива 2:1 (пауза из-за тревоги)
Голы: Рудавский, 49, Мисанов, 68 – Напуда, 52
Ингулец – Металлист 3:0
Голы: Малыш, 31, 45, Евтушенко, 90+2
