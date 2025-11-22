В субботу, 22 ноября состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Ингулец

Прошлогодний участник УПЛ проводит текущий сезон достаточно неплохо. За 16 туров Первой лиги Украины «Ингулец» смог набрать 30 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 4-е место турнирной таблицы. «Агробизнес» на 5-м месте имеет столько же баллов, а лидер, «Буковина», опережает петровцев уже на 12 очков.

В Кубке Украины команда победила «Карбон», «Подолье» и «Викторию» и благодаря этому квалифицировалась в 1/4 финала турнира.

Металлист

Харьковчане же не столь уверены. За 15 сыгранных игр в Первой лиге команде удалось набрать лишь 16 очков – такие результаты позволяют ей занимать 12-е место чемпионата. От зоны вылета «Металлист» отделяет всего 1 зачетный пункт.

Из Кубка Украины «желто-зеленые» вылетели на стадии 1/16 финала после поражения против «ЛНЗ».



Личные встречи

Коллективы встречались между собой трижды – 2 раза в УПЛ сезона 2022/23, а еще 1 в текущем розыгрыше Первой лиги. В этих играх дважды побеждал «Ингулец», а 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

В последних 5-х домашних играх «Ингулец» одержал 4 победы и 1 раз сыграл вничью.

«Ингулец» забил 28 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех.

Лишь в 1 из 4 последних матчей «Металлисту» удалось сохранить ворота сухими.

Прогноз появится, когда коэффициенты станут доступны.