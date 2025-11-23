Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Василий КОБИН: «Нам не интересен контроль мяча только ради контроля»
Первая лига
Ингулец
22.11.2025 12:30 – FT 3 : 0
Металлист
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 12:46 | Обновлено 23 ноября 2025, 12:47
Василий КОБИН: «Нам не интересен контроль мяча только ради контроля»

Главный тренер «Ингульца» прокомментировал победу над «Металлистом»

Василий КОБИН: «Нам не интересен контроль мяча только ради контроля»
Василий Кобин

В поединке 17-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем поле со счетом 3:0 обыграл харьковский «Металлист». Итог матча подвел наставник «Ингульца» Василий Кобин.

«В первую очередь хочу поздравить своих ребят с победой. Мы хорошо провели первый тайм. У нас очень много вещей были классными и они получались так, как мы задумали. Плюс наигранные стандарты сработали. Второй тайм тоже мне понравился, но технический брак нам мешал проводить больше атак. Что касается контроля мяча, нам не интересно, чтобы контроль был ради контроля. Нам интересно атаковать. Когда у нас мяч, мы должны понимать, что мы должны делать. Когда у нас нет мяча, мы должны быть максимально организованы в обороне и настроены на хорошую переходную фазу. Очень многое зависело от первого паса, от приема мяча. Поле сегодня было не самым качественным. Возможно, поле нам где-то помешало проявить лучшие свои отрезки игры, когда у нас был мяч. Но в общем-то я считаю, что ребята заслужили сегодня победу. Все же хочу отдать должное и Металлисту, который сегодня был хорош, агрессивен. Достаточно молодая команда в них. У них хорошее будущее, только нужно набраться всем терпения. Так что мы провели тяжелую игру, но мы победили, и я очень доволен.

Сам газон был тяжеловатым. Мы тренируемся немного на другом газоне, и это сегодня сказалось не только для нашей команды. Наверное, Металлист желал более качественно работать с мячом и отдавать более качественные передачи. Мы 2:0 повели и уже играли по счету и событиям, которые происходили на футбольном поле.

Все были настроены, все были агрессивны, все мотивированы. Все понимали, что перед зимним перерывом это последний домашний матч. И конечно, все хотели сегодня победить для болельщиков, для тех людей, которые приходят и нас поддерживают. Они постоянно на игре. И для тех болельщиков мы пытались одержать победу.

Следующий матч? Нива Тернополь качественная, хорошая команда. Сейчас у них немного хромают результаты. Команда молодая, но дома показывают качественный футбол, агрессивный, быстрый, мобильный. Мы будем ожидать тяжелую игру, но это уже чуть позже. Самое главное, нам отдохнуть, восстановиться, проанализировать эту игру, некоторые вещи улучшить и двигаться вперед», – сказал Василий Кобин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ингулец.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав-Нури Малыш (Ингулец).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав-Нури Малыш (Ингулец).
Комментарии 0
