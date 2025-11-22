Ингулец – Металлист – 3:0. Дубль Малыша. Видео голов и обзор матча

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 17-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал харьковский «Металлист» и одержал победу со счетом 3:0.

«Ингулец» в турнирной таблице находился на четвертом месте. Однако команда не смогла победить в последних трех матчах чемпионата (две ничьи и поражение).

Хозяева поля открыли счет на 31-й минуте. Станислав-Нури Малыш головой замкнул подачу с углового.

Второй мяч Малыш забил в похожем стиле. Вот только подача на этот раз была с другого фланга.

Забил «Ингулец» и третий гол. В компенсированное ко второму тайму время отличился Александр Евтушенко.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» Петрово – «Металлист» Харьков – 3:0

Голы: Малыш, 31, 45+1, Евтушенко, 90+5

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)