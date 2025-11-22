Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ ДЗЕРБИ: «Марсель на первом месте. Это очень хорошо»
Франция
22 ноября 2025, 12:11 |
448
1

ДЕ ДЗЕРБИ: «Марсель на первом месте. Это очень хорошо»

Коуч поделился эмоциями после победы своей команды над Ниццей

22 ноября 2025, 12:11 |
448
1 Comments
ДЕ ДЗЕРБИ: «Марсель на первом месте. Это очень хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после победы своей команды над Ниццей (5:1) в 13-м туре французской Лиги 1.

«Мы хорошо сыграли против команды, с которой тяжело маневрировать. Для них это дерби. Матч был напряженным. Все хорошо – мы выиграли и забили пять голов. Мы на первом месте. Это очень хорошо.

Мы восстановим травмированных игроков, таких как Агерд, который очень важен, и Медина, который тоже важен. Но это не должно быть оправданием, потому что у нас очень сильная команда. Мы должны посмотреть, что можем сделать в этой ситуации и что можем сделать с возвращением игроков», – сказал Де Дзерби.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Марсель занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 13 сыгранных матчей. У ПСЖ есть 27 баллов после 12 матчей.

По теме:
Вильярреал – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ПСЖ – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Роберто Де Дзерби Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Footmercato
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Футбол | 21 ноября 2025, 15:03 4
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026

Коуч «сине-желтых» считает, что шансы команд примерно равны

Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 10:30 0
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок турнирных соседей

ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Футбол | 21.11.2025, 12:23
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
Футбол | 22.11.2025, 07:24
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21.11.2025, 15:15
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Дуже добре
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем