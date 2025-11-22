ДЕ ДЗЕРБИ: «Марсель на первом месте. Это очень хорошо»
Коуч поделился эмоциями после победы своей команды над Ниццей
Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после победы своей команды над Ниццей (5:1) в 13-м туре французской Лиги 1.
«Мы хорошо сыграли против команды, с которой тяжело маневрировать. Для них это дерби. Матч был напряженным. Все хорошо – мы выиграли и забили пять голов. Мы на первом месте. Это очень хорошо.
Мы восстановим травмированных игроков, таких как Агерд, который очень важен, и Медина, который тоже важен. Но это не должно быть оправданием, потому что у нас очень сильная команда. Мы должны посмотреть, что можем сделать в этой ситуации и что можем сделать с возвращением игроков», – сказал Де Дзерби.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Марсель занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 13 сыгранных матчей. У ПСЖ есть 27 баллов после 12 матчей.
