ДЕ ДЗЕРБИ: «Марсель на первом месте. Это очень хорошо»

Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после победы своей команды над Ниццей (5:1) в 13-м туре французской Лиги 1.

«Мы хорошо сыграли против команды, с которой тяжело маневрировать. Для них это дерби. Матч был напряженным. Все хорошо – мы выиграли и забили пять голов. Мы на первом месте. Это очень хорошо.

Мы восстановим травмированных игроков, таких как Агерд, который очень важен, и Медина, который тоже важен. Но это не должно быть оправданием, потому что у нас очень сильная команда. Мы должны посмотреть, что можем сделать в этой ситуации и что можем сделать с возвращением игроков», – сказал Де Дзерби.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Марсель занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 13 сыгранных матчей. У ПСЖ есть 27 баллов после 12 матчей.