Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Наполи
22.11.2025 21:45 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 ноября 2025, 06:15 | Обновлено 22 ноября 2025, 07:22
5
0

Наполи – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

22 ноября 2025, 06:15 | Обновлено 22 ноября 2025, 07:22
5
0
Наполи – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

22 ноября состоится увлекательная битва в рамках Серии А, между собой сыграют Наполи – Аталанта. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Для Наполи старт сезона непростой, команда не может обрести стабильность. Действующие чемпионы пока четвертые в чемпионате, хотя отстают от лидера всего на два очка. В последнем туре подопечные Антонио Конте провалились на выезде против Болоньи, уступив 0:2, неаполитанцы нанесли всего 4 удара по воротам, из них только один в створ.

Есть трудности в Лиге чемпионов, всего 4 набранных очка в четырех матчах, с этим показателем клуб занимает последнее проходное место для плей-офф, но позиция не надежная. Невыразительные результаты можно объяснить и кадровыми проблемами, ведь этот матч из-за травм пропустят Ангисса, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку, Мерет, под вопросом Спинаццола, все эти ребята могли бы выйти в старте.

Аталанта

Тяжело выглядит в том сезоне и клуб из Бергамо, только 13 позиция в Серии А, после 11 туров. Отставание от первого квартета уже составляет девять очков. Главная проблема Аталанты, большое количество ничьих, их уже было целых семь в чемпионате, при этом две победы и столько же поражений. В последнем туре провалились дома против Сассуоло, потерпев поражение со счетом 0:3.

Лучше идут дела в Лиге чемпионов, 7 набранных очков в четырех турах, позволили плотно закрепиться в зоне плей-офф. Ситуацию в чемпионате надо срочно исправлять, серия без побед уже достигла семи встреч. В игровом плане Аталанта часто выглядит солидно, есть проблемы с реализацией своих моментов. Баккер и Скальвини не помогут партнерам в этом матче.

Личные встречи

Соперники играют между собой с переменным успехом, нередко их матчи получаются результативными. В прошлом сезоне клубы обменялись выездными победами, Аталанта выиграла 3:0, а неаполитанцы взяли реванш – 3:2.

Прогноз

В противостоянии таких сильных и амбициозных команд, фактор своей арены имеет значение, по этой причине Наполи и котируется небольшим фаворитом. Я думаю, оба соперника смогут создать голевые моменты, но все будет зависеть от реализации. Ставка на обмен голами за 1,85 выглядит рабочим вариантом.

Прогноз Sport.ua
Наполи
22 ноября 2025 -
21:45
Аталанта
Обе забьют 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Бавария – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
ПСЖ – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Наполи Аталанта Наполи - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21 ноября 2025, 08:24 4
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко

Украинец в третий раз может провести бой против Фьюри

Палмер сломал мизинец о дверь. Лидер Челси не сыграет с Барсой и Арсеналом
Футбол | 22 ноября 2025, 05:41 0
Палмер сломал мизинец о дверь. Лидер Челси не сыграет с Барсой и Арсеналом
Палмер сломал мизинец о дверь. Лидер Челси не сыграет с Барсой и Арсеналом

Коул получил нелепую травму дома – об этом сообщил наставник синих Энцо Мареска

Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Футбол | 21.11.2025, 09:40
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 21.11.2025, 23:40
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
20.11.2025, 05:05 1
Другие виды
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 316
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 7
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем