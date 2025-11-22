22 ноября состоится увлекательная битва в рамках Серии А, между собой сыграют Наполи – Аталанта. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Для Наполи старт сезона непростой, команда не может обрести стабильность. Действующие чемпионы пока четвертые в чемпионате, хотя отстают от лидера всего на два очка. В последнем туре подопечные Антонио Конте провалились на выезде против Болоньи, уступив 0:2, неаполитанцы нанесли всего 4 удара по воротам, из них только один в створ.

Есть трудности в Лиге чемпионов, всего 4 набранных очка в четырех матчах, с этим показателем клуб занимает последнее проходное место для плей-офф, но позиция не надежная. Невыразительные результаты можно объяснить и кадровыми проблемами, ведь этот матч из-за травм пропустят Ангисса, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку, Мерет, под вопросом Спинаццола, все эти ребята могли бы выйти в старте.

Аталанта

Тяжело выглядит в том сезоне и клуб из Бергамо, только 13 позиция в Серии А, после 11 туров. Отставание от первого квартета уже составляет девять очков. Главная проблема Аталанты, большое количество ничьих, их уже было целых семь в чемпионате, при этом две победы и столько же поражений. В последнем туре провалились дома против Сассуоло, потерпев поражение со счетом 0:3.

Лучше идут дела в Лиге чемпионов, 7 набранных очков в четырех турах, позволили плотно закрепиться в зоне плей-офф. Ситуацию в чемпионате надо срочно исправлять, серия без побед уже достигла семи встреч. В игровом плане Аталанта часто выглядит солидно, есть проблемы с реализацией своих моментов. Баккер и Скальвини не помогут партнерам в этом матче.

Личные встречи

Соперники играют между собой с переменным успехом, нередко их матчи получаются результативными. В прошлом сезоне клубы обменялись выездными победами, Аталанта выиграла 3:0, а неаполитанцы взяли реванш – 3:2.

Прогноз

В противостоянии таких сильных и амбициозных команд, фактор своей арены имеет значение, по этой причине Наполи и котируется небольшим фаворитом. Я думаю, оба соперника смогут создать голевые моменты, но все будет зависеть от реализации. Ставка на обмен голами за 1,85 выглядит рабочим вариантом.