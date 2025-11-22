Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Наполи
22.11.2025 21:45 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 ноября 2025, 16:52 |
9
0

Наполи – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 ноября в 21:45 поединок Серии А

22 ноября 2025, 16:52 |
9
0
Наполи – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Аталанта».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Наполи – Аталанта
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сыграет ли Малиновский? Дженоа и Кальяри назвали составы на матч Серии А
Кальяри – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Аталанта Наполи - Аталанта
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 22 ноября 2025, 16:25 0
Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Колос – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 08:38 1
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины

Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22.11.2025, 03:55
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Футбол | 22.11.2025, 15:04
Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Харьковские подснежники. Металлист 1925 в заснеженном Львове одолел Карпаты
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Футбол | 22.11.2025, 06:22
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 3
Война
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 10
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем