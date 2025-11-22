Италия22 ноября 2025, 16:52 |
Наполи – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября в 21:45 поединок Серии А
В субботу, 22 ноября, состоится матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Аталанта».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Наполи – АталантаСмотреть трансляцию
