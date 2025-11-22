Экс-игрок Шахтера стал героем. Наполи обыграл Аталанту и возглавил Серию А
Неаполитанский клуб еще в первом тайме разобрался с соперником
В субботу, 22 ноября, состоялся центральный матч игрового дня 12-го тура Серии А.
Неаполитанский «Наполи» на своей арене «Стадио Диего Армандо Марадона» принимал середняка чемпионата – «Аталанту».
Хозяева после последнего поражения в лиге вышли на матч настроенными только на победу: уже в первом тайме «Наполи» забил три мяча, два из которых на счету Давида Нереса, и снял все вопросы относительно победителя.
«Аталанта» смогла забить лишь один гол после перерыва, но это никак не повлияло на ход матча – 3:1 в пользу «Наполи».
Серия А. 12-й тур, 22 ноября
«Наполи» – «Аталанта» – 3:1
Голы: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 – Скамакка, 52
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Внимание мадридского гранда привлекает Эбрима Тункара
Защитник выразил свою гражданскую позицию