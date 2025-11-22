Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Шахтера стал героем. Наполи обыграл Аталанту и возглавил Серию А
Чемпионат Италии
Наполи
22.11.2025 21:45 – FT 3 : 1
Аталанта
Италия
22 ноября 2025, 23:42 | Обновлено 22 ноября 2025, 23:50
263
0

Экс-игрок Шахтера стал героем. Наполи обыграл Аталанту и возглавил Серию А

Неаполитанский клуб еще в первом тайме разобрался с соперником

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 ноября, состоялся центральный матч игрового дня 12-го тура Серии А.

Неаполитанский «Наполи» на своей арене «Стадио Диего Армандо Марадона» принимал середняка чемпионата – «Аталанту».

Хозяева после последнего поражения в лиге вышли на матч настроенными только на победу: уже в первом тайме «Наполи» забил три мяча, два из которых на счету Давида Нереса, и снял все вопросы относительно победителя.

«Аталанта» смогла забить лишь один гол после перерыва, но это никак не повлияло на ход матча – 3:1 в пользу «Наполи».

Серия А. 12-й тур, 22 ноября

«Наполи» – «Аталанта» – 3:1

Голы: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 – Скамакка, 52

Фотогалерея матча:

Серия A Наполи Аталанта чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Давид Нерес Ноа Ланг Джанлука Скамакка
Оцените материал
