Италия23 ноября 2025, 07:47
7
0
Наполи – Аталанта – 3:1. Как Давид Нерес оформил дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2025/26
23 ноября 2025, 07:47
7
0
22 ноября Наполи выиграл матч 12-го тура Серии А 2025/26 у Аталанты.
Команды провели поединок на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль за неаполитанцев оформил Давид Нерес.
Серия А 2025/26. 12-й тур, 22 ноября
Наполи – Аталанта – 3:1
Голы: Давид Нерес, 17, 38, Ланг, 45 – Скамака, 52
Видеообзор матча
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта), асcист Рауль Белланова.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Наполи), асcист Джованни Ди Лоренцо.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Скотт МакТоминай.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Расмус Хёйлунн.
