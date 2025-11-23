Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наполи – Аталанта – 3:1. Как Давид Нерес оформил дубль. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Наполи
22.11.2025 21:45 – FT 3 : 1
Аталанта
Италия
23 ноября 2025, 07:47 |
Наполи – Аталанта – 3:1. Как Давид Нерес оформил дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2025/26

23 ноября 2025, 07:47 |
Наполи – Аталанта – 3:1. Как Давид Нерес оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября Наполи выиграл матч 12-го тура Серии А 2025/26 у Аталанты.

Команды провели поединок на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Дубль за неаполитанцев оформил Давид Нерес.

Серия А 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Наполи – Аталанта – 3:1

Голы: Давид Нерес, 17, 38, Ланг, 45 – Скамака, 52

Видеообзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта), асcист Рауль Белланова.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (Наполи), асcист Джованни Ди Лоренцо.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Скотт МакТоминай.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Расмус Хёйлунн.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
