22 ноября Наполи выиграл матч 12-го тура Серии А 2025/26 у Аталанты.

Команды провели поединок на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Дубль за неаполитанцев оформил Давид Нерес.

Серия А 2025/26. 12-й тур, 22 ноября

Наполи – Аталанта – 3:1

Голы: Давид Нерес, 17, 38, Ланг, 45 – Скамака, 52

Видеообзор матча