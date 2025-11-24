На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд

У российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова снова возникли серьезные проблемы вне футбола.

Как сообщает Footmercato, игрок продолжает судебную тяжбу со своей бывшей женой, от которой у него есть четырехлетняя дочь.

В прошлом году Сафонов полностью погасил задолженность по алиментам, выплатив более 700 тысяч евро. Несмотря на это, конфликт не завершился: бывшая жена подала новый иск, требуя около 66 тысяч евро компенсации за судебные расходы.

Адвокат голкипера подтвердил, что дело снова рассматривается в суде.

