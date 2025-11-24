Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Франция
24 ноября 2025, 06:02 |
846
0

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд

У него есть долг по алиментам

24 ноября 2025, 06:02 |
846
0
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

У российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова снова возникли серьезные проблемы вне футбола.

Как сообщает Footmercato, игрок продолжает судебную тяжбу со своей бывшей женой, от которой у него есть четырехлетняя дочь.

В прошлом году Сафонов полностью погасил задолженность по алиментам, выплатив более 700 тысяч евро. Несмотря на это, конфликт не завершился: бывшая жена подала новый иск, требуя около 66 тысяч евро компенсации за судебные расходы.

Адвокат голкипера подтвердил, что дело снова рассматривается в суде.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

По теме:
ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции
Поль ПОГБА: «Футбол для меня не закончен. Я ждал более двух лет»
Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
алименты Матвей Сафонов чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) суд
Дмитрий Олийченко Источник: Footmercato
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 56
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Футбол | 24 ноября 2025, 04:10 0
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков

По прогнозам, Шахтер и Динамо снова окажутся в основе Лиги конференций

Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23.11.2025, 09:11
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Теннис | 24.11.2025, 01:10
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
Десятая победа подряд. Олейникова в Колине завоевала третий трофей WTA 125
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 14
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 21
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 186
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем